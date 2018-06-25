Представлен смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro, ставший первой моделью линейки с вырезом в экране

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Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Xiaomi Mi Pad 4, причем соответствующие странички с описанием устройств появились на сайте производителя еще вчера, хотя изначально премьера ожидалась только сегодня. Начнем со смартфона, который от Redmi 5 Plus отличается весьма незначительно (не считая выреза в экране), а о планшете расскажем в следующей заметке.

Коротко говоря, все предварительные данные подтвердились, дополнившись информацией о ценах. С них и начнем. В зависимости от модификации – 3/32 ГБ, 4/32 ГБ и 4/64 ГБ – новинка оценивается в $155, $185 и $200 соответственно.

Да, тут без выреза в верхней части дисплея не обошлось, но об этом мы знали заранее, так что удивляться нечему. Кстати, в линейке Redmi вырез в экране встречается впервые. Что касается экрана, в данном случае используется панель диагональю 5,84 дюйма разрешением 2280х1080 пикселей с соотношением сторон 19:9.

Сердцем смартфона служит SoC Snapdragon 625. В основной камере, которая является сдвоенной, используются фотомодули разрешением 12 Мп (1,25 мкм и F/2.2) и 5 Мп.

Стандартное приложение камеры поддерживает портретный режим с использованием ИИ, ночной режим и HDR. С ее помощью можно записывать обычные ролики разрешением 1080p, 720p и 4800p при 30 к/с и замедленные в разрешении 720p при 120 к/с. Фронтальная камера основана на 5-мегапиксельном сенсоре и вдобавок ко всему поддерживает еще и функцию распознавания лиц.

Слотов для карточек здесь три, карту памяти объемом до 256 ГБ можно установить, не вынимая SIM-карт. Оба слота для SIM-карт рассчитаны на карточки формата nano SIM.

Что касается средств подключения (проводных и беспроводных), есть интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 4.2, разъем 3,5-мм и порт micro USB. Также есть ИК-порт, которого нет у младших братьев Redmi 6 и Redmi 6A.

Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятор емкостью 4000 мА·ч.

Габариты Xiaomi Redmi 6 Pro составляют 149,3х71,7х8,75 мм при массе 178 г. Вариантов цветового оформления покупателям будет предложено целых пять – красный, розовый, золотой, голубой и черный.

В продажу Xiaomi Redmi 6 Pro уже завтра, 26 июня.

Источник: gizmochina