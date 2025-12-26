Представлен Xiaomi Watch 5: двойной процессор, eSIM, анализ ЭКГ и управления жестами без прикосновения

В дополнение к флагманскому смартфону Xiaomi 17 Ultra китайская компания представила новые смарт-часы Xiaomi Watch 5.

Новинка получила корпус из нержавеющей стали диаметром 47 мм и 1,54-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками шириной 2,6 мм. Экран поддерживает глобальную яркость до 1500 нит и частоту обновления 60 Гц. Для повышения износостойкости Xiaomi использовала синтетическое сапфировое стекло как для дисплея, так и для окошка датчика сердечного ритма.

Ключевая особенность часов — двойная чиповая и двойная системная архитектура. В устройстве работает процессор Snapdragon W5 (как и в Pixel Watch 2), изготовленный по 4-нм техпроцессу, в паре с энергоэффективным чипом BES2800. Snapdragon W5 отвечает за производительные задачи и графику, тогда как BES2800 берет на себя фоновые процессы и мониторинг здоровья. Такой подход позволил достичь до 6 дней автономной работы в режиме производительности и до 18 дней в режиме энергосбережения.

Отдельные версии Xiaomi Watch 5 поддерживают eSIM, что позволяет часам напрямую подключаться к 4G-сетям без смартфона. Устройство самостоятельно совершает голосовые звонки, принимает сообщения, работает с WeChat и Alipay, поддерживает потоковое воспроизведение музыки и пошаговую навигацию через Baidu Maps. Также в часах есть встроенный магазин приложений с приложениями для фитнеса, общения, навигации и повседневных задач.

Для контроля здоровья Xiaomi Watch 5 предлагает ЭКГ-анализ сердечного ритма с 30-секундными измерениями и подробными отчетами. Впервые для смарт-часов Xiaomi добавила электромиографический сенсор мышечных сигналов, который фиксирует слабые электрические импульсы мышц и позволяет управлять звонками, медиа, будильниками и подключенными устройствами с помощью движений пальцев. Также доступны непрерывный мониторинг пульса, измерение SpO2, анализ сна, определение уровня стресса и быстрое комплексное сканирование состояния здоровья в одно касание.

Часы поддерживают более 150 спортивных режимов. Для тренировок в зале предусмотрены 3D-анимированные подсказки, автоматический подсчет повторов и детальная оценка результатов. Для активностей на открытом воздухе доступны офлайн-карты, навигация по маршрутам, оповещения об отклонении от маршрута и функция возврата назад для хайкинга и бега по пересеченной местности.

Xiaomi Watch 5 поставляются с различными ремешками: фтореластомеровыми черного и цвета хаки, кожаными, а также премиальным титановым ремешком, напечатанным на 3D-принтере. Часы поддерживают контактную зарядку, работают на базе HyperOS и оснащены голосовым ассистентом Super XiaoAi с локальной обработкой команд.

Цена базовой версии Xiaomi Watch 5 стартует с 1999 юаней ($284), тогда как модификация с поддержкой eSIM стоит 2299 юаней ($327).

Источник: gizmochina