Представлен фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition

Сегодня состоялась презентация Xiaomi 17 Ultra. Все ждали один смартфон, а получили два: компания также представила вариант Leica Edition с эксклюзивными возможностями.

Xiaomi 17 Ultra

Новый флагман бренда оснащен 6,9″ плоским дисплеем M10 OLED LTPO с разрешением 2608×1200 пикселей и плотностью 420 PP. Экран достигает пиковой яркости 3500 нит, поддерживает HDR10+, Dolby Vision и имеет адаптивную частоту обновления 1-120 Гц. Экран предлагает DC dimming, 1920 Гц PWM dimming, и защищен керамическим стеклом Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Глазам будет комфортно благодаря пикселям full RGB и сертификации TÜV Rheinland.

В телефоне работает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с двумя мощными ядрами Oryon на тактовой частоте 4,6 ГГц, шестью производительными ядрами с частотой 3,62 ГГц и GPU Adreno 840. Чип охлаждает двойная жидкостная система, оптимизированная для рассеивания тепла как процессора, так и камеры, которая улучшает теплопроводность на 50%.

Основная камера использует 1-дюймовый сенсор Light Fusion 1050L, разработанный совместно с Leica, который обеспечивает разрешение 50 МП и собственный динамический диапазон 14EV. Технология ультрадинамического диапазона LOFIC обещает непревзойденные ночные фото. Телеобъектив Leica с сенсором 200 МП и непрерывным оптическим зумом поддерживает увеличение без потерь на фокусном расстоянии от 75 мм до 100 мм с цифровым расширением до 400 мм.

Система имеет сертификацию Leica APO, плавуающий объектив 3G+5P и поддерживает макросъемку с помощью телеобъектива на расстоянии 30 см. Сверхширокоугольная камера имеет 50 МП сенсор, угол обзора 115° и поддерживает макросъемку на расстоянии 5 см. Фронтальная камера на 50 МП поддерживает запись в формате 4K со скоростью 60 кадров/с.

Смартфон получил аккумулятор Jinshajiang на 6800 мАч, самым большим среди всех предыдущих Xiaomi Ultra. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 50 Вт, обратную проводную на 22,5 Вт и беспроводную на 20 Вт. батарея также поддерживает универсальный протокол PPS мощностью 90 Вт для более широкой совместимости с зарядными устройствами.

Xiaomi 17 Ultra весит 223,4 г и имеет толщину 8,29 мм, которая делает его самым тонким Ultra. Он оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, стереодинамиками с Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и поддержкой спутниковой связи. Телефон имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP66, IP68 и IP69.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Версия с красным логотипом Leica получила черный и кремово-белый варианты с покрытием сзади, вдохновленное камерами серии Leica M. Рельефный безель Master Zoom Ring вокруг блока камер позволяет контролировать фокусное расстояние, баланс белого и экспозицию. ПО Leica Edition включает эксклюзивный режим Leica Moment с цветовоспроизведением в стиле M9, имитацией черно-белой пленки M3 + MONOPAN 50 и классическое соотношение сторон 3:2.

Телефон также оснащен специальным чипом шифрования для конфиденциальности и поддерживает спутниковую связь в системах BeiDou и TianTong. Xiaomi поставляет эту модель в подарочной коробке, в которой также есть магнитный защитный чехол, крышка объектива Leica, ремешок для крепления и салфетка для очистки.

Стандартный Xiaomi 17 Ultra стоит ~$980 (12 ГБ / 512 ГБ), ~$1050 (16 ГБ / 512 ГБ) и ~$1190 (16 ГБ / 1 ТБ). Leica Edition предлагается за ~$1120 (16 ГБ / 512 ГБ) и ~$1260 (16 ГБ / 1 ТБ). Все варианты уже доступны для предварительного заказа в Китае, открытые продажи начнутся 27 декабря 2025 года.

