Представлена версия стандарта безопасности WPA3 с улучшенной защитой и упрощённой настройкой для устройств умного дома

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Протоколы безопасности Wi-Fi наконец получили обновление. Организация Wi-Fi Alliance официально утвердила стандарт WPA3, который призван устранить многие проблемы и уязвимости нынешних беспроводных соединений. Это первое крупное обновление стандарта за последние 14 лет.

В первую очередь, WPA3 обеспечивает индивидуальное шифрование данных, которое должно защищать передаваемую информацию от перехвата в сети Wi-Fi. Также усилена защита от взлома пароля путём его многократного подбора. Для защиты профессионального уровня WPA3-Enterprise предлагается «эквивалент» 192-битной силы шифрования, что должно усложнить взлом защищенных данных. Для устройств умного дома предусмотрена более простая настройка при помощи Easy Connect. Пользователи смогут работать со смартфонами для настройки Wi-Fi на устройствах с крохотными дисплеями или вообще без дисплеев.

Теперь организация Wi-Fi Alliance начнёт сертификацию устройств на соответствие стандарту WPA3, после чего такие решения начнут поступать на рынок. Но на это потребуется некоторое время. Вместе с тем, организация продолжит поддерживать и предыдущий стандарт WPA2, устраняя в нём найденные уязвимости.

Источник: Engadget