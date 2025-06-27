Представлены Xiaomi Watch S4 41 мм и Smart Band 10 — флагманские возможности за небольшую цену

Во время своей большой презентации Xiaomi представила не только складной смартфон, планшет и электромобиль, а еще и пару небольших носимых устройств. Речь идет о более компактных часах Xiaomi Watch S4 41 мм и обновленном фитнес-браслете Smart Band 10.

Xiaomi Watch S4 41 мм

Если большой циферблат вам не по душе, новая версия Xiaomi Watch S4 с диагональю 41 мм может стать достойной внимания альтернативой. Она получила круглый 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 2200 нит.

Часы весят 32 грамма, имеют водозащиту 5ATM, то есть плавать в них можно. Устройство получило обновленный оптический сенсор с 4 светодиодами и 4 фотодиодами для точного измерения пульса, включая слежение за ним во время плавания. Также использовали усовершенствованный чип Xring T1, который на 35% эффективнее предшественника. Время работы на одном заряде заявлено до 8 дней.

Цена Xiaomi Watch S4 41 мм стартует с $140 за версию с черным или мятно-зеленым силиконовым ремешком. Вариант с кожаным коричневым ремешком стоит $167, а набор с металлическим «миланским» браслетом обойдется в $209.

Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 не стал революцией, но развивает знакомую концепцию. Экран стал немного больше, теперь это AMOLED-панель на 1,72 дюйма с частотой 60 Гц и пиковой яркостью до 1500 нит. Границы рамки уменьшили, поэтому визуально браслет выглядит более изящно. Дизайн остался похожим, но появилась версия с керамическим корпусом, которую теперь будут продавать и за пределами Китая.

Xiaomi уверяет, что новая модель точнее отслеживает физическую активность и сон благодаря 9-осевому сенсору. Усовершенствовали и вибромотор, теперь он не только гудит, но и умеет приятно дрожать. Аккумулятор остался прежним, его емкость составляет 233 мА-ч. Его хватает до 21 дня обычного использования или до 9 дней с постоянно активным дисплеем.

Базовую версию Xiaomi Smart Band 10 оценили в $38, а за керамическую придется выложить $52.

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Обе модели уже готовы к продажам на китайском рынке. Сроки начала их продаж в других регионах пока не называют.

Источник: gsmarena