Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил чип Xring O1 — возможности ноутбука и большой аккумулятор

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 получил собственный процессор бренда Xring O1. Это вторая модель с новым чипом на борту, после представленного месяц назад Pad 7 Ultra.

Компания продвигает планшет как компромисс между младшими 11″ моделями и упомянутым выше «монстром» с диагональю 14 дюймов. Экран имеет соотношение сторон 3:2 и частоту обновления 144 Гц. Планшет тоньше модели Pad 7 Pro — 5,8 мм по сравнению с 6,2 мм.

Планшет больше весит (576 г) не только благодаря большему дисплею, но и из-за большего аккумулятора. Батарея Pad 7 Pro получила емкость 10 610 мАч и поддержку действительно быстрой зарядки от мощности 120 Вт. Это большой прыжок от 7 Pro, который имел аккумулятор на 8850 мАч с зарядкой 67 Вт.

Xiaomi рекламирует планшет как альтернативу полноценному ноутбуку с дополнительной клавиатурой. Она крепится к планшету магнитом и имеет полностью регулируемый шарнир. Pad 7S Pro 12.5 получил последнюю версию WPS Office, который поддерживает ZWCAD (совместим с DWG) и CAJViewer (конвертер файлов различных форматов). Планшет может осуществлять беспроводное дублирование экрана на ПК с задержкой всего 41 мс. Он поддерживает клавиатуру и мышь вместе и предлагает легкую передачу файлов на компьютер. Не только на ПК с Windows, но и на Mac.

Xiaomi Pad 7S Pro имеет 6 динамиков с поддержкой Dolby Atmos. В сочетании с увеличенным дисплеем это обещает лучший опыт воспроизведения видео и игр. Планшет поступает в продажу сегодня, по цене от $460 за базовую модель с 8 ГБ/256 ГБ. Максимальный из 5 возможных вариантов, 16 ГБ/1 ТБ, стоит $630. Цены в долларах конвертированы, поскольку глобальный релиз пока не объявлен.

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Источник: GSMArena