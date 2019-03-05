Предзаказы на электрохэтчбек Honda e Prototype стартуют уже в начале лета, а к 2025 году все новые автомобили бренда в Европе будут электрическими [Женева 2019]

Как и было обещано, в рамках Женевского автсалона японский автопроизводитель Honda официально представил электромобиль Honda e Prototype, который является максимально близким к серийной версии (по словам представителей бренда — на 98%) предвестником европейской версии модели. Также представители компании объявили, что к 2025 году все 100% моделей бренда на европейском рынке будут электрическими (ранее в Honda к этом сроку обещали довести долю электрических моделей в структуре продаж до двух третей).

Показательно, что производитель так и не озвучил мощность двигательной установки и емкость батареи, зато полностью раскрыл детали экстерьера и интерьера. Таким образом, потенциальным покупателям остается довольствоваться предварительными данными, которые указывают на «достаточную» мощность заднеприводного хэтчбека и запас хода на уровне 200 км от батареи неизвестного объема (ориентировочно 30-40 кВтч). Также известно, что благодаря поддержке скоростных зарядок, 80% емкости можно набрать всего за 30 минут заряда.

Напомним, что Honda e Prototype представляет собой четырехдверный «городской» хэтчбек в ретро-стиле, созданный на основе концепта 2017 года Urban EV. Его боковые зеркала заменили системой камер Camera Mirror System, дверные ручки автоматически скрываются в поверхности передних дверей, а зарядный порт встроен в центр капота, чтобы к нему было проще подобраться с любой стороны кузова.

Представители компании отметили, что официальные предзаказы на серийную версию Honda e Prototype стартуют уже в начале лета текущего года в избранных странах Европы. Очевидно, тогда и будут раскрыты финальные характеристики этого электромобиля.

Источник: Honda, Engadget