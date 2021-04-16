Премиальный электромобиль Mercedes-Benz EQS представлен официально: мощность до 385 кВт, батарея 108 кВтч, зарядка до 200 кВт, запас хода 770 км и ценник $100 тыс.+





После длинного перечня дозированного раскрытия различных характеристик своего электрического флагмана, немцы наконец представили премиальный седан Mercedes-Benz EQS официально. Модель стала первым электромобилем бренда, построенной на новой платформе Daimler, ориентированной на модели верхних классов. Первыми на рынок выйдут конфигурации EQS 450+ и EQS 580 4MATIC, в дальнейшем к ним присоединятся и другие конфигурации.

Дизайнеры новинки сохранили узнаваемые черты родственного S-Class, но при этом сделали акцент на электрической природе EQS, оформив кузов в виде единой протяженной дуги с вынесенной вперед кабиной и плавно опускающейся к задней части крышей. В итоге удалось добиться снижения уровня аэродинамического сопротивления до рекордной для серийных автомобилей отметки 0,20.

Заднеприводная версия Mercedes-Benz EQS 450+ получила электродвигатель eATS на задней оси с мощностью 245 кВт и крутящим моментом 568 Нм, что позволяет разогнать этот крупный (5216x1926x1512 мм) седан до 100 км/ч за 6,2 секунды. В свою очередь полноприводный EQS 580 4MATIC с двумя электродвигателями eATS на каждой из осей обеспечивает суммарную мощность 385 кВт, крутящий момент 855 Нм и разгон до «сотни» всего за 4,3 секунды. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 210 км/ч из соображение безопасности.

В обеих версиях электромобиля используется идентичная батарея емкостью 107,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода по измерительному циклу WLTP до 770 км. Чуть позже немцы обещают представить и более доступные версии модели с батареей на 90 кВтч. Электромобиль поддерживает сетевую зарядку с мощностью 11 кВт (22 кВт опционально) и скоростную зарядку постоянным током с мощностью до 200 кВт. В первом случае время полной зарядки займет 10 часов (5 часов опционально), во втором — 31 минута до полной зарядки или порядка 300 км от более короткой 15 минутной зарядки. В Японии клиентам также будет предоставляться функция двухсторонней зарядки.

Естественно, Mercedes-Benz EQS получил самый полный перечень премиальных особенностей и продвинутых цифровых помощников, которые можно изучить на сайте производителя. Немцы пока не озвучили стоимость новинки, но наверняка она будет выше, чем у Mercedes-Benz S-Class, что значит выше $100,000. Продажи стартуют уже осенью текущего года, тогда и станут известны розничные цены.





Источник: Mercedes-Benz