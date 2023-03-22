Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат предупредил об уголовной ответственности администраторов Telegram-каналов, публикующих данные о «прилетах»

«В ближайшее время будут приняты серьезные меры, возможно, будут открыты уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени дают информацию о движении БПЛА и ракет» – об этом в эфире национального телемарафона заявил Юрий Игнат. Он уточнил, что речь идет не про официальные каналы (местных администраций и т.п.)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ напомнил о том, что запрещено публиковать скриншоты и сообщать в реальном времени о движении воздушных объектов (запрет касается также и перемещений любой другой военной техники).

«Хочу предупредить администраторов этих Telegram-каналов, что это – серьезное преступление против Украины, информирование врага. Будут приняты определенные меры, материалы переданы в соответствующие органы», — добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил рассказал, что ряд Telegram-каналов используют снимки экрана из системы «Вираж-планшет», с указанием места и времени нахождения военных дронов. Вопрос, откуда они получают подобную информацию, также нуждается в расследовании.

Ранее сообщалось о законопроекте, предполагающем уголовную ответственность за распространение фото, видео и других данных о результатах российских обстрелов территории Украины.