Президент Казахстана заявил, что в крупнейших городах страны Алматы и Астане будут ездить только на электромобилях

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Лидеры соседних с Украиной стран продолжают проявлять интерес к электромобилям. В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень. А уже в начале 2018 года о планах перевести крупнейшие города Казахстана Алматы и в Астану на электромобили заявил Нурсултан Назарбаев.

Данное заявление прозвучало во время встречи президента Казахстана с акимом (главой местного исполнительного органа власти) города Алматы Бауыржаном Байбек. Когда разговор коснулся улучшения экологии Алматы, Нурсултан Назарбаев заявил:

“Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алматы и в Астане ездить будут только на электромобилях”.

Так как конкретных сроков по переводу этих городов на электромобили названо не было, можно предположить, что Алматы и в Астана станут первыми городами в стране, в которых стартует государственная программа по отказу от ДВС-транспорта. То, что это в принципе возможно, доказывает пример китайского города Шэньчжэнь с населением 12 млн человек, который уже заменил более 16 тысяч автобусов системы общественного транспорта на электробусы.

Для улучшения экологических условий крупнейшего города Казахстана с населением более 1,7 миллиона человек власти собираются перенести ряд промышленных предприятий за пределы города, а также построить Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД), для чего уже привлекли инвестиции на сумму $1,5 млрд – реализация этого проекта позволит разгрузить город на 10% или на 40-60 тыс автомобилей в сутки, что существенно снизит уровень вредных выброосов в атмосферу.

Напомним, что об аналогичном проекте по строительству новой окружной дороги, достройки Подольсько-Воскресенского моста и запуску метро на Троещину недавно заявлял мэр Киева Виталий Кличко).

Источник: Liga.net, Официальный сайт президента Казахстана