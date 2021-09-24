



Для тех, кто интересуется электромобильной тематикой вовсе не секрет, что Норвегия — страна практически победившей электромобильности. Ежемесячно в этой европейской стране продается все меньше и меньше бензиновых и дизельных автомобилей — с начала текущего года в Топ-15 самых продаваемых автомобилей Норвегии всего один подключаемый гибрид (кстати, Toyota RAV4 Prime) и 14 батарейных электромобилей. И местное издание motor.no сделало интересное наблюдение — если построить график продаж ДВС-автомобилей и нарисовать линию тренда, то окажется что последний топливный автомобиль в этой стране купят уже в апреле 2022 года.

Естественно, что в реальном мире это событие произойдет заметно позже, так как в стране с населением более 5 млн человек обязательно найдется хотя бы несколько пользователей-петролхедов, которые будут покупать бензиновые и дизельные автомобили вопреки всему, включая здравый смысл и огромные налоги. Однако когда доля таких автомобилей в структуре продаж упадет до единиц процентов, их вкладом можно будет пренебречь хотя бы с математической точки зрения. Также не стоит упускать из виду особенности статистики, включая отнесение гибридов и подключаемых гибридов к электрическим моделям.

Топ-50 самых продаваемых автомобилей в Норвгеи в период с января по август 2021 года

Напомним, что большинство развитых стран мира уже озвучили ориентировочные даты полного отказа от продажи ДВС-автомобилей — это 2030-2035 годы. Норвегия планировала осуществить этот процесс еще быстрее, установив в качестве ориентира 2025 год и, судя по всему, успеет сделать это еще раньше. Скорее всего еще до введения в силу законодательного запрета, прямо предписывающего остановить продажи, наступит момент, при котором покупать и содержать электромобили будет дешевле, чем топливные автомобили, а их характеристики (пресловутые запас хода и время зарядки) устроят даже ярых фанатов ДВС-моделей.

Источник: Electrek