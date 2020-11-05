В октябре почти 80% проданных в Норвегии автомобилей были электрическими, однозначный лидер — Volkswagen ID.3





Как вы наверняка знаете, Норвегия является самой «электромобильной» страной Европы благодаря правильной политике льгот на экологичный транспорт. И тем не менее результат последнего месяца не может не удивлять — подавляющее большинство проданных в этой стране автомобилей были электрическими, причем в лидерах оказалась не Tesla, а Volkswagen.

Всего в стране было продано 7,873 новых батарейных электромобилей (доля рынка 60,8%), 671 б/у электромобиль и 242 новых электрических минивенов. Вклад подключаемых гибридов (PHEV) в общую копилку составил 2,372 штук (доля рынка 18,3%). Таким образом суммарно BEV и PHEV обеспечили результат 10,242 штуки (79,1% рынка), что на на 68% больше аналогичных показателей прошлого года.

Весьма интересно выглядит октябрьский Топ-10 самых продаваемых электромобилей:

Volkswagen ID.3 — 2,475 шт MG ZS EV — 586 шт Nissan LEAF — 579 шт Hyundai Kona Electric — 520 шт Audi e-tron — 513 шт BMW i3 — 373 шт Polestar 2 — 352 шт Mercedes-Benz EQC — 332 шт Renault ZOE — 119 шт Tesla Model 3 — 74 шт (все Tesla — 95 шт, включая 21 шт Tesla Model S/X)

С результатом 2,475 экземпляров (19,1% рынка) новый электромобиль Volkswagen ID.3 занял первое место, при этом всего за два месяца этой модели удалось достичь результата 4,465 регистраций — это третий результат года среди всех автомобилей, проданных в Норвегии (больше только у Audi e-tron и Volkswagen e-Golf).

На удивление низкие результаты показали популярные в других странах Европы модели Renault ZOE и Tesla Model 3 — первую купили всего 119, а вторую — только 74 норвежца. И это при том, что в марте текущего года Tesla Model 3 стала абсолютным хитом продаж — на ее долю пришлось 29% всех проданных новых автомобилей и порядка 50% всех электромобилей (5315 шт).

Источник: InsideEV’s