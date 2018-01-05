Проектор LG HU80KA поддерживает разрешение 4K, HDR-контент и может выводить изображение диагональю 150 дюймов

Ещё до начала выставки CES 2018 компания LG анонсировала свой новый 4K HDR проектор HU80KA. Данная модель позиционируется в качестве доступного премиального устройства. При этом отмечается, что данный проектор примерно в 2 раза меньше по размерам других подобных устройств с поддержкой разрешения 4K.

Проектор LG HU80KA способен выводить изображение диагональю 150 дюймов на любую стену в доме. При этом максимальный световой поток составляет 2500 люмен, что позволяет воспроизводить достаточно яркие изображения. Новинка поддерживает стандарт HDR10. В устройстве интегрирован динамик мощностью 7 Вт, а для подключения внешних акустических систем доступны оптический выход, проводной интерфейс HDMI и беспроводной модуль Bluetooth. В качестве источника сигнала может использоваться внешний USB-накопитель. Поддерживается возможность подключения внешних клавиатуры и мышки. Устройство может монтироваться на стену или устанавливаться на пол. В качестве программной платформы служит webOS, которая также применяется и в линейке телевизоров LG. Благодаря этому пользователь может использовать различные приложения для стриминга контента.

Официальная информация о цене и сроках начала продаж проектора LG HU80KA пока не сообщается. Вероятно, эти сведения будут озвучены во время проведения выставки CES 2018.

Источник: The Verge