Производитель превратил серийный Porsche Cayman в полноценный электромобиль с разгоном до сотни за 3,3 секунды и запасом хода 200 км

В рамках выставки Electric Vehicle Symposium (EVS) в Штутгарте компания Porsche решила продемонстрировать, что полностью готова к электромобильному будущему. В качестве доказательства немцы не стали привозить свою первую серийную электрическую модель Mission E, а переделала обычный Porsche Cayman в полноценный электромобиль с разгоном до 100 км/ч за 3,3 секунды и запасом хода 200 км.

Электрический Porsche Cayman e-volution собран в единственном экземпляре и не будет поставлен на конвейер. Как мы уже отметили выше, его главной задачей была демонстрация скоростных возможностей и «электрических» технологий компании. В частности, на этом образце была показана технология 800 вольтовой скоростной зарядки Porsche Turbo Charging мощностью 320 кВт. Именно такую сеть зарядных станций совместной разработки Porsche Engineering и ADS-TEC должен будет развернуть к 2020 году на основных европейских магистралях консорциум автопроизводителей в составе Porsche, Audi, BMW, Daimler и Ford.

Напомним, что первый серийный электромобиль бренда Porsche Mission E выйдет на рынок в 2019 году. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды благодаря паре электродвигателей суммарной мощностью более 600 л.с., а также получит запас хода 500 км и возможность зарядки до 80% емкости всего за 15 минут. Стоимость новинки будет аналогична модели Porsche Panamera в начальной комплектации, то есть порядка $85 тысяч.

Источник: Porsche