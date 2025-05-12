Прорыв в суперконденсаторах — мгновенная зарядка, большая емкость и 100+ тыс. циклов вытеснят Li-ion

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Исследователи из Южной Кореи создали суперконденсатор, способный стать реальной альтернативой Li-ion батареям.

Отмечается, что новая технология построена на использовании однослойных углеродных нанотрубок и проводящего полимера полианилина, что позволяет решить одну из ключевых проблем суперконденсаторов — низкую энергоемкость. В сравнении с обычными Li-ion-аккумуляторами суперконденсаторы способны обеспечивать более быструю зарядку и более высокую плотность мощности. Они более долговечны на протяжении десятков тысяч циклов зарядки-разрядки.

Между тем относительно низкая энергоемкость ограничивала использование суперконденсаторов в качестве альтернативы Li-ion-аккумуляторам в электрокарах, гаджетах и беспилотниках. Группа исследователей под руководством доктора Бон-Чеол Ку и доктора Со Гюн Ким из Центра исследований углеродных композиционных материалов Корейского института науки и технологий (KIST), а также профессора Юаньчже Пяо из Сеульского национального университета (SNU) создали химически связанные между собой однослойные углеродные нанотрубки с высокой проводимостью и прочностью.

При этом молекулы полианилина, равномерно распределенные по всей площади структуры, сохраняют заряды, значительно повышая энергоемкость и мощность. Полианилин легко поддается обработке и стоит относительно недорого для использования в наноразмерных структурах.

Волокнистая структура таких углеродных нанотрубок одновременно усиливает поток электронов и ионов, позволяя суперконденсатору сохранять больше энергии и высвобождать ее значительно быстрее. Суперконденсатор продемонстрировал стабильную производительность даже после более 100 тыс. циклов зарядки-разрядки. Он остается надежным даже в условиях высокого напряжения. Это позволяет устройству заменить или же выступить дополнением к Li-ion-аккумуляторам.

Еще одним преимуществом такого суперконденсатора является высокая гибкость материала, который можно складывать и сгибать. Это делает его идеальным для использования в портативных электронных устройствах.

Кроме того, ученые разработали пленочные структуры на основе этой технологии, что снижает затраты на производство и упрощает переход к массовому производству. В будущем он будет использоваться в качестве ключевой технологии, обеспечивающей переход к обществу с нулевым выбросом углерода в различных отраслях промышленности, таких как электромобили, роботы, беспилотники и портативные устройства.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Science

Источник: TechXplore; Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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