Tesla в пролете? Новая батарея Stellantis на 375 Вт-ч/кг заряжается до 90% за 18 минут

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Автомобильный концерн Stellantis выпустил новую полутвердотельную батарею для электрокаров с плотностью энергии 375 Вт-ч/кг.

Обычно плотность энергии Li-ion-аккумуляторов для электрокаров с жидким электролитом составляет 200-300 Вт-ч/кг. Особенностью новой батареи является использование стабильного гелеобразного материала вместо жидкого электролита, характерного для традиционных литий-ионных аккумуляторов. Это позволяет значительно повысить безопасность и стабильность работы батареи.

Батарея от Stellantis способна заряжаться от 15% до 90% за 18 минут в условиях комнатной температуры. Аккумулятор также имеет высокую выходную мощность с разрядным током до четырехкратной емкости в час (показатель 4С).

Батарея продемонстрировала стабильную работу при температурах от -30°C до 45°C, что намного лучше, чем у обычных Li-ion-аккумуляторов. Она была протестирована на Dodge Charger Daytona и Mercedes-Benz EQS.

В случае с Dodge Charger Daytona батарею проверяли на соответствие эксплуатационным требованиям. Установив аккумулятор на Mercedes-Benz EQS, разработчики из Stellantis продемонстрировали его заявленную эффективность и запас хода. В новом аккумуляторе используется полутвердотельный элемент на основе полимера.

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Полутвердотельные элементы стабилизируют анод, который традиционно считается наиболее уязвимым звеном. Полностью твердотельные батареи все еще не производятся массово из-за высокой стоимости производства. Поэтому полутвердые батареи предлагают компромисс.

Сейчас производство таких батарей в 10-30 раз дороже литий-ионных аналогов. Однако при масштабировании и переходе на массовое производство расходы могут существенно снизиться.

Новые батареи позволят уменьшить вес автомобиля на 500-900 кг. А поскольку на каждые сэкономленные 450 граммов веса можно сэкономить около $5 в себестоимости производства, общая экономия на один автомобиль может достигать от $2,500 до $10,000.

Новая батарея после полной разработки также могла бы решить самые большие проблемы электромобилей, такие как запас хода, время зарядки, вес, безопасность и производительность в холодную погоду — все это сразу.

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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