Увольнения разработчиков Halo продолжаются: из 343 Industries ушли сценарист первых трех игр Джо Стейтен и директор фрашизы Фрэнк О’Коннор

Фрэнк О’Коннор, давний ветеран франшизы Halo покинул 343 Industries, у истоков которой стоял. Его профиль в LinkedIn показывает, что он покинул студию в этом месяце, информацию подтвердили в Microsoft. О’Коннор работал с Halo с тех пор, как Bungie создала эту серию игр. В составе Bungie Фрэнк был менеджером сообщества первых трех игр Halo и двух спин-оффов.

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Microsoft confirms the departure of longtime Halo franchise director Frank O’Connor, who worked on Master Chief’s games for two decades: «We thank Frank for his numerous contributions to the Halo franchise and wish him well going forward.» — Stephen Totilo (@stephentotilo) April 17, 2023

Позже О’Коннор присоединился к 343 Industries в качестве директора по франшизе, начиная с Halo 4 и далее. В его обязанности входило обеспечение связи сюжета отдельных игр и создание различных частей игровой вселенной. Часть его работы на раннем этапе также заключалась в привлечении разработчиков и взаимодействии с ними.

Последним местом работы О’Коннора значится должность креативного директора франшизы в неназванной студии.

Уход О’Коннора – не первое увольнение давнего сотрудника студии за последнее время. Среди других ушедших – основатель студии Бонни Росс, директор мультиплеера Том Френч и еще несколько человек.

На прошлой неделе директор Halo Infinite Джо Стейтен объявил об увольнении. Он написал в Twitter, что покидает Microsoft, а затем перешел в Netflix Games на должность креативного директора новой игры ААА и оригинальной интеллектуальной собственности стримингового гиганта.

So today, I’m thrilled to announce that I’ve joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let’s go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

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Уход Стейтена из Microsoft произошел после нескольких месяцев неопределенности вокруг 343 Industries и будущего Halo. В январе компания перевела Стейтена в издательское подразделение Xbox одновременно с сокращением 95 рабочих мест в студии. Будучи режиссером синематиков и сценаристом первых трех игр Halo от Bungie, в 2014 году он перешел в Xbox Games Studios на должность старшего креативного директора В 2020 году Стейтен присоединился к 343 Industries, чтобы помочь студии завершить работу над Halo Infinite.

Суммируя новости на данный момент, можно предположить, что франшиза Halo продолжится, но это будет игра на другом движке от совсем других людей.

Источники: Game Developer, Engadget