Увольнения разработчиков Halo продолжаются: из 343 Industries ушли сценарист первых трех игр Джо Стейтен и директор фрашизы Фрэнк О’Коннор

Фрэнк О’Коннор, давний ветеран франшизы Halo покинул 343 Industries, у истоков которой стоял. Его профиль в LinkedIn показывает, что он покинул студию в этом месяце, информацию подтвердили в Microsoft. О’Коннор работал с Halo с тех пор, как Bungie создала эту серию игр. В составе Bungie Фрэнк был менеджером сообщества первых трех игр Halo и двух спин-оффов.

Microsoft confirms the departure of longtime Halo franchise director Frank O’Connor, who worked on Master Chief’s games for two decades: «We thank Frank for his numerous contributions to the Halo franchise and wish him well going forward.»

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 17, 2023