Прощай, эндоскоп: ученые разработали видеокапсулу на дистанционном управлении, позволяющую безболезненно диагностировать проблемы с пищеварением

Эндоскопы в виде видеокапсулы используют уже некоторое время, однако их невозможно контролировать – они полностью полагаются на силу тяжести и пищеварительную систему для движения. Однако похоже, исследователи нашли способ снять это ограничение, разработав таблетку с камерой и системой дистанционного управления.

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Разработка Школы медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона позволяет врачам управлять миниатюрной видеокапсулой под названием NaviCam, предварительно проглоченной пациентом, по всей пищеварительной системе, чтобы визуализировать и сфотографировать потенциальные проблемные зоны. Для передвижения капсулы используется наружный магнит и джойстики.

«Традиционная эндоскопия – это инвазивная процедура, не говоря о том, насколько она дорога. Видеокапсулы на магнитном управлении можно использовать как быстрый и простой способ диагностики проблем со здоровьем в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, таких как язва или рак желудка», – говорит Эндрю Мельтцер, профессор неотложной медицины в Школе медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона.

Технология все еще находится на этапе испытаний, хотя первые результаты были положительными – врачи контролировали капсулу во всех основных частях желудка 40 пациентов с 95% точностью визуализации. Дополнительно люди, участвовавшие в тестах, прошли традиционную эндоскопию, чтобы подтвердить, что камера не упустила никаких поражений высокого риска.

В первую очередь камера предназначена для обнаружения кровотечений, воспалений и поражений, а также может автоматически передавать видео и изображения для дальнейшего просмотра. Предыдущие официальные исследования доказали, что использование видеокапсулы не представляет риска для здоровья – но она не годится для проведения биопсии, поскольку остается внутри тела и в дальнейшем разлагается и выходит естественным путем.

В апреле этого года видеокапсулу (без дистанционного управления) впервые опробовали в Украине – специалисты Национальной детской специализированной больницы «Охматдит» успешно обследовали ребенка.

Использовать технологию можно для обследования детей в возрасте от 2 лет, а во время исследования маленький пациент может прыгать, ходить, бегать, сидеть, лежать или играть. Через час после этого уже можно пить, а через три — принимать пищу.