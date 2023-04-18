Проводник «‎Укрзалізниці» перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе купе — СБУ разоблачило тайник

СБУ сообщила о задержании сотрудника «‎Укрзалізниці», который перевозил так называемых уклонистов (лиц, уклоняющихся от прибытия в ТЦК и выполнения своего военного долга) за границу в… вентиляционной системе пассажирского вагона

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Еще одну схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста разоблачила контрразведка Службы безопасности — новый канал побега уклонистов в страны Евросоюза наладил проводник поезда Запорожье-Перемышль, который был задержан спецназовцами во время проведения комплексных мероприятий, задержан, сообщает пресс-служба СБУ.

Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, чиновник переоборудовал замкнутую технологическую полость вентиляционного канала купе проводника в специальный тайник. В ней уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в «свернутом» состоянии. Стоимость такой «услуги» достигала около $2,5 тыс. Сумма зависела от срочности бегства и расписания поезда.

Контрразведчики СБУ разоблачили нелегальный «трафик» и задержали железнодорожника на пункте пропуска «Мостицкая-2» на попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

Задержанному чиновнику доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

В конце марта представитель фракции «Слуга Народа» Федор Вениславский (на днях он же рассказывал об электронных повестках в «Действии», которые в очередной раз опровергли в Минцифре) сообщал о разработке законопроекта о реестре уклонистов, однако в Раде документ так и не был зарегистрирован.