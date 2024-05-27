Новости Технологии 27.05.2024 в 23:27 comment views icon

Производители поставили 152,9 экзабайта магнитной ленты для хранения данных В 2023 году — поставки выросли на 3,14%

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Андрій Русанов

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Производители поставили 152,9 экзабайта магнитной ленты для хранения данных В 2023 году — поставки выросли на 3,14%

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Считается, что магнитная лента устарела как носитель цифровых данных. Однако люди и организации, которые ее используют, очевидно, об этом не читали. Производители ленты по стандарту Linear Tape-Open в 2023 году поставили 152,9 экзабайта магнитной ленты для хранения информации. Это на 3,14% больше, чем в 2022 году.

Компании HPE, IBM и Quantum, предоставили детали в ежегодном отчёте об отгрузке LTO. Частично рост в 2023 году объясняется «быстрым созданием данных и повышенными требованиями к масштабированию инфраструктуры предприятий». Почти без сомнений, к росту объема данных и продаж магнитной ленты причастен бум искусственного интеллекта.

Виробники поставили 152,9 ексабайта магнітної стрічки Linear Tape-Open LTO

Новейшие технологии за последние 30 лет так и не смогли вытеснить магнитную ленту полностью. На это есть несколько причин. Лента имеет огромную емкость, и ее легко перевести в автономный режим. Несмотря на обычный бытовой опыт, она может быть очень прочной и оставаться пригодной к использованию десятки лет.

Для целей архивирования и резервного копирования лента часто может быть дешевле любых дисков. Хранилища ленты могут работать в «холодном» режиме, и поэтому защищены от вредоносного ПО. Также исследования показали, что накопители на магнитной ленте загрязняют окружающую среду меньше, чем жесткие диски и SSD.

Главный недостаток заключается в том, что ленту лучше использовать только для данных, к которым не нужно обращаться очень часто. Доступ к хранилищам трудно назвать быстрым, а частые запросы ускоряют износ.

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И все же объем использования магнитной ленты относительно небольшой. Только в третьем квартале 2024 года компания Seagate поставила жесткие диски на 99 экзабайт, и это лишь один из многих производителей.

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Источник: Tom`s Hardware

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