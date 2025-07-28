Кажется, что хакинг довольно сложное дело — однако не тогда, когда вы попадаете на слишком доверчивых людей. К примеру, американского производителя бытовой химии Clorox в 2023 году удалось взломать одним звонком благодаря работнику техподдержки, который не побоялся поделиться паролем с анонимом.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Сейчас Clorox подала иск на компанию Cognizant, сотрудники которой предоставляли производителю техническую поддержку на аутсорсе с 2013 года, и в августе 2023-го спровоцировали «критическую» утечку информации. Хакерам на то время не понадобилось много усилий для взлома — один просто позвонил в техподдержку, представился работником Clorox и попросил сбросить пароль, поскольку не может войти в систему. Ему сразу предоставили доступ, без требования подтверждения личности.

«Cognizant не обманули какими-то сложными уловками или изощренными хакерскими методами», — говорится в иске. «Киберпреступник просто позвонил и попросил учетные данные для доступа к сети Clorox, что ему сразу и предоставили, без всяких вопросов по аутентификации».

В документе предоставляют расшифровку записанного диалога с киберпреступником:

Хакер: У меня нет пароля, поэтому я не могу подключиться.

Техподдержка: Хорошо, я могу вам сообщить пароль?

Хакер: Да, какой пароль?

Техподдержка: Минутку. Итак, он начинается со слов…

После того как хакер получил пароль, он попросил отключить MFA (многофакторную аутентификацию) на корпоративных аккаунтах Okta и Microsoft.

Хакер: Моя многофакторная аутентификация Microsoft не работает. Можете ли вы ее отключить? Она на моем старом телефоне… [неразборчиво].

Техподдержка: Спасибо, что подождали, Алекс. Многофакторная аутентификация отключена. Проверьте, можете ли вы войти в систему.

Хакер: Хорошо. Теперь я могу войти. Спасибо.

На следующий день киберпреступник повторил все эти действия, представившись уже как работник службы информационной безопасности Clorox — трюк сработал и для другого представителя техподдержки.

Техподдержка: Чем я могу вам помочь сегодня?

Хакер: Мой пароль на Okta не работал…

Техподдержка: Я немедленно сброшу ваш пароль со своей стороны. Хорошо. И мы посмотрим, как это сработает. Хорошо. Спасибо… Извините за долгое ожидание. Итак… пароль Clorox@123.

В итоге киберпреступники подсадили вредоносное ПО и скопировали корпоративные данные, что привело к остановке производственного процесса и сбоям в логистике. По данным Clorox, вторжение в системы стоило им $380 млн — средства, которые компания пытается возместить у Cognizant.

Последняя своей вины не признает, судя по публичному комментарию представителя:

«Шокирует, что такая корпорация как Clorox имела настолько бестолковую внутреннюю систему кибербезопасности для противодействия атаке. В этих сбоях пытаются обвинить нас, но на самом деле Cognizant наняли для узкого круга услуг службы поддержки, которые компания обоснованно выполнила. Cognizant не отвечала за кибербезопасность Clorox».

Источник: Arstechnica