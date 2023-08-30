«ПриватБанк» открыл продажи безналичной валюты в приложении «Приват24»

ПриватБанк включил в приложении Приват24 покупку валюты онлайн — соответствующая возможность доступна всем клиентам с 29 августа, с зачисления на валютные карты (счета) в пределах новых лимитов НБУ для таких операций (эквивалент до 50 тыс. грн в месяц).

Накануне Нацбанк впервые с начала полномасштабной войны смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам и вернул им возможность покупать доллары и евро — с ежемесячным лимитом до 50 000 грн и без необходимости подтверждения оснований или обязательств. Среди первых покупку валюты онлайн включил Monobank в своем приложении (с 01:00 29 августа). А теперь и ПриватБанк открыл продажу валюты в Приват24.

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка — на момент публикации новости курс на сайте «ПриватБанка» составляет 37,4532 грн за доллар и 41,4938 грн за евро.

Чтобы купить валюту у «Приват24», нужно зайти в меню «Переводы на карты» выбрать гривневую карту для списания средств за операцию и карту в долларах США или Евро, на которую будет зачислена валюта. Если нет валютной карты, клиент может открыть себе интернет-карту в долларах или евро прямо в Приват24 без необходимости визита в отделение.

Также «ПриватБанк» (как и другие банки) продает безналичную валюту под депозит минимум на 3 месяца с последующей выплатой в валюте (наличными или безналичными) по истечении срока вклада — Нацбанк вместе с разрешением на продажу безналичной валюты онлайн поднял ежемесячный лимит со 100 тыс. до 200 тыс. грн в эквиваленте.

Несмотря на разговоры об отказе от противоречивой политики фиксированного курса (банки покупают валюту по фиксированному курсу, а продают — по рыночному) и возвращение к плавающему курсу, здесь пока без изменений , хотя регулятор допускает возврат к гибкому курсообразованию до окончания войны.