С сегодняшнего дня украинцы снова могут покупать валюту онлайн, некоторые банки уже предоставляют такую возможность

Сегодня, 7 февраля, в Украине стартовала реформа валютного законодательства, о которой мы много писали в последнее время, являющаяся плодом трехлетней работы украинского правительства. Вступивший сегодня в силу закон «Про валюту і валютні операції», знаменующий переход на новую либеральную систему валютного регулирования, отменил более 20 валютных ограничений и, в числе остального, вернул украинцам возможность покупать валюту онлайн. Многие банки заранее подготовились к изменениям и запустили обмен валют через сайт или приложение ровно в полночь 7 февраля. На данный момент доподлинно известно, что обмен валют онлайн работает у «ПриватБанка» через систему онлайн-банкинга «Приват24», он также доступен в «Альфа-Банк Украина» через мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и в приложении Monobank.

Лимит на онлайн-покупку иностранной валюты физическими лицами тот же, что и покупку наличной валюты – до 150 тыс. грн в день в эквиваленте. Ранее НБУ говорило о возможной отмене этого лимита, но пока эта возможность только обсуждается регулятором.

В комментарии AIN представители вышеупомянутых банков рассказали, как желающие могут совершить операцию обмена валюты онлайн и на каких условиях.

«ПриватБанк»

Услуга онлайн-обмена валют работает в банке с 00:00 7 февраля 2019 года как в веб-версии и мобильном приложении «Приват24», так и в терминалах самообслуживания банка.

«В режиме онлайн можно будет покупать и продавать самые популярные среди украинцев валюты – евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн будет осуществляться по текущему коммерческому курсу банка без дополнительных комиссий. В «Приват24» и мобильном банке перезапуск сервиса онлайн-обмена валют позволит покупать и продавать доллары США и евро для зачисления на валютные карты или депозиты с банковских карт в гривне (в рамках установленного НБУ лимита до 150 000 грн в сутки)». Если у пользователя нет валютной карты, можно оформить интернет-карту в долларах или евро.

Чтобы поменять валюту в терминале самообслуживания, нужно выбрать услугу «Обмен валют» в меню терминала «Банковские услуги», указать сумму и карту, на которую будет перечислена валюта. Гривневые средства можно списать с банковской карты или внести наличными.

«Альфа-Банк Украина»

Функция онлайн-обмена валют работает с ночи в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine. Пользователю приложения нужно выбрать нужную функцию на главном экране, указать сумму покупки и счета (или карты) для списания и зачисления средств. «Операции покупки/продажи валюты будут производиться без комиссии по единому курсу валют, который действует в отделениях банка. Приобретенная валюта сразу доступна клиенту на счете или карте для расчетов, размещения на депозите или снятия наличных. Вместе с запуском онлайн-обмена валюты мы предложим клиентам возможность заказывать валютные карты», – говорит Илья Боровов, вице-президент, глава управления электронного бизнеса банка.

Monobank

Monobank также запустил функцию онлайн-обмена валют для самой востребованной пары – доллары или евро, выбрав перевод со своей гривневой карты на свою валютную (можно быстро создать виртуальную), или же пополнить свою валютную карту с гривневой. Купить валюту можно одним из двух способов:

в гривневой карте выбрать «Перевести на карту» и там выбрать валютную карту.

в валютной карте выбрать «Пополнить карту» и там выбрать гривневую карту.

Источник: AIN и ITC.ua