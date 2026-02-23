banner
Решение есть: Dell прикрутила болтами проблемный 16-контактный разъем питания к видеокарте в готовом ПК

Вадим Карпусь

Рішення є: Dell прикрутила болтами проблемний 16-контактний роз'єм живлення до відеокарти в готовому ПК

Dell в новом готовом ПК EBT2250 применила нестандартное решение для питания видеокарты GeForce RTX 5070 Ti. Во время разборки системы японским обозревателем Chimorogu выяснилось, что 16-контактный разъем 12V-2×6 жестко зафиксирован металлическими элементами и буквально прикручен к корпусу, чтобы исключить даже минимальный люфт.


Dell использовала оригинальные металлические фитинги Amphenol — одного из крупнейших производителей интерконнект-решений в мире. Благодаря этому разъем 12V-2×6 остается полностью неподвижным и не может случайно ослабиться. При этом подключаемый к разъему кабель не является «родным» 16-pin: это адаптер, который на другом конце имеет два стандартных 8-контактных PCIe-коннектора.

Проблема с подключением кабелей питания к видеокартам не нова. Разъемы 12VHPWR, а впоследствии и 12V-2×6, неоднократно фигурировали в историях с перегревом, плавлением и даже воспламенением видеокарт. Если один или несколько контактов теряют надлежащий контакт, нагрузка перераспределяется на другие, что провоцирует перегрев. В закрытом корпусе без прозрачных панелей это повышает риск плавления и пожара. Разные производители уже экспериментировали с активным мониторингом или интегрированной защитой в блоке питания, но вопрос надежности самого коннектора остается.

Компьютер Dell EBT2250 получил проприетарный блок питания мощностью 1000 Вт от Lite-On с сертификацией 80+ Platinum. Он имеет стандартные коннекторы и оставляет запас для апгрейдов, однако не поддерживает нативный ATX 3.0/3.1 с коннектором 16-pin, что и вынудило Dell использовать болтовое крепление адаптера. В качестве видеокарты используется брендированная версия Dell RTX 5070 Ti, OEM-статус не влияет на ее производительность.


Интересно, что энергопотребление 5070 Ti не настолько высокое, чтобы критически нуждаться именно в 16-контактном интерфейсе, но производитель решил перестраховаться. Дополнительно Dell установила подпорку, чтобы компенсировать вес видеокарты. Другие характеристики системы включают процессор Core Ultra 275K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600.

GeForce RTX 4090 больше не плавится, но Intel предлагает изменить конструкцию коннектора питания 12VHPWR

Источник: tomshardware

Отправить