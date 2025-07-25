Новини Пристрої 25.07.2025 comment views icon

Роз’єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang

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Олексій Єрін

Автор новин

Роз’єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Розплавлені роз'єми відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090/ DSO Gaming

Стало відомо про черговий випадок розплавленого роз’єму відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090. Проблему зафіксовано на фото як до інциденту, так і після.

Онлайн-видання DSO Gaming зіштовхнулося з вже широко відомою проблемою розплавленого роз’єму відеокарти GeForce RTX 5090. При цьому, за словами головного редактора DSO Gaming, Джона Пападопулоса, роз’єм був підключений правильно — чітко за інструкцією.

Перед тим як використовувати відеокарту, Джон заздалегідь зробив декілька фотографій підключеного роз’єму та навіть записав відео, на якому видно, як карта працює під навантаженням. Також він зазначив, що кабель живлення використовувався комплектний.

Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Фото роз’єму до того як він розплавився / DSO Gaming

Деякі читачі видання помітили, що на фото є невеликий зазор між роз’ємом та портом у верхній частині. Але, за словами Джона, це був максимально можливий рівень з’єднання роз’єму з відеокартою. Також він додав, що протягом 20 хвилин гри у WUCHANG: Fallen Feathers карта працювала стабільно при 100% навантаженні: не було жодного диму чи запаху, а температура GPU не перевищувала 78 °C.

Проте з часом роз’єм усе ж перегрівся, і з нього пішов дим. Коли відчув запах горілого, Джон швидко відключив відеокарту від системи — яка у цей момент навіть працювала стабільно, ніби нічого не сталося. Коли ж він знову під’єднав карту до системи, вона пропрацювала ще 20 хвилин під високим навантаженням без жодних проблем.

Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Фото розплавленого роз’єму / DSO Gaming

Джон зауважив, що в результаті розплавилися не верхні, а нижні контакти роз’єму, що свідчить про, ймовірно, поганий контакт саме верхньої групи контактів, в який засумнівались читачі (бо усе навантаження пішло на нижню). Проте він ще раз підкреслив, що роз’єм був вставлений до кінця і глибше не заходив. На фото видно, що роз’єм дійсно ніби вставлений не до кінця. Можливо це заводський брак не  роз’єму кабелю, а роз’єму відеокарти. Було б непогано, якби NVIDIA звернула увагу і на цю ситуацію і дала свій коментар на все, що відбулося.

Джерело: Wccftech

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