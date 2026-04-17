Компания NVIDIA приняла решение усилить присутствие своей популярной видеокарты прошлых поколений — RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти. Этот шаг стал ответом на задержку выхода новых бюджетных решений линейки Blackwell, в частности модели RTX 5050.





Согласно инсайдерским данным, разработка и выход на рынок RTX 5050 с 9 ГБ памяти столкнулись с определенными трудностями. Это заставило «зеленого» гиганта пересмотреть свои планы относительно наполнения сегмента доступных видеокарт, где конкуренция со стороны AMD и Intel остается острой.

RTX 3060 12 ГБ до сих пор считается одной из самых удачных видеокарт среднего уровня. Ее главным преимуществом является объем видеопамяти, который позволяет уверенно запускать современные игры в разрешении 1080p и даже 1440p, что делает ее привлекательнее некоторых более новых, но менее оснащенных моделей.

Аналитики отмечают, что задержка RTX 5050 может быть связана с необходимостью оптимизации производственных линий под более мощные чипы RTX 5080 и 5090. В такой ситуации поддержка выпуска уже отлаженной архитектуры Ampere является логичным шагом для сохранения доли рынка.





Для геймеров это решение имеет двойное значение. С одной стороны, ожидание новейших технологий Blackwell в бюджетном сегменте затягивается. С другой — наличие проверенной RTX 3060 на полках магазинов гарантирует стабильное предложение за разумную цену без необходимости переплачивать за дефицитные новинки.

Ожидается, что производители-партнеры получат дополнительные партии графических процессоров для RTX 3060, что поможет избежать дефицита в ближайшие месяцы. Это позволит NVIDIA спокойно завершить подготовку к релизу бюджетных карточек следующего поколения, который теперь прогнозируется не раньше конца года.

Несмотря на почтенный возраст архитектуры, поддержка технологий ДЛСС и широкая база пользователей делают RTX 3060 актуальной и сегодня. Для многих пользователей, которые не готовы тратить значительные суммы на апгрейд, эта видеокарта остается «золотым стандартом» бюджетного гейминга.

Источник: Wccftech