PvE в Overwatch 2 не будет — Blizzard отказалась от обещанной ранее сюжетной кампании в связи с неспособностью воплотить идею

Анонсируя Overwatch 2 в 2019 году, Blizzard обещала новый режим кампании и совместные миссии героев. Затем выход игры несколько раз откладывался, и в какой-то момент компания перестали говорить о PvE-режиме. В конце концов, в Blizzard решили выпустить только новый PvP-материал Overwatch 2, а о PvE – позаботиться позже.

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Это «позже» наконец наступило и принесло плохие новости для тех, кто ожидал запуска PvE в Overwatch 2. Blizzard провела трансляцию, во время которой поделилась подробностями о предстоящих обновлениях игры. При этом стало известно, что первоначально запланированные «миссии героев», которые включали в себя кооперативную игру, долгосрочный прогресс и деревья талантов, были отменены.

Руководитель проекта Overwatch 2 Аарон Келлер подчеркнул, что решение стало результатом «сложного выбора»: продолжить работу над PvE-режимом «без конца на горизонте» или сократить PvE-составляющую Overwatch 2.

«Мы не можем реализовать первоначальное видение PvE, которое было показано в 2019 году», — сказал во время трансляции исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс. «Это означает, что мы не будем выпускать этот специальный режим героя с деревьями талантов, этот долгосрочный прогресс силы. Эти вещи просто больше не входят в наши планы», — добавил он.

Вместо миссий героев Blizzard планирует выпустить отдельные сюжетные миссии с роликами, которые «впервые с момента выхода оригинальной игры продвинут сюжетную линию Overwatch вперед». Blizzard говорит, что сюжетные миссии будут совместными, но похоже, что они не предназначены для повторного прохождения, как первоначально запланированные миссии героев.

Первая часть сюжетных миссий появится в 6-м сезоне Overwatch 2, который стартует в августе. Подробнее изучить планы компании на сезоны 5-7 можно в следующей дорожной карте.

Источник: pcgamer