Overwatch 2 и Diablo 4 — не в этом году

В рамках квартального отчета Activision Blizzard подтвердила, что не планирует выпускать Overwatch 2 и Diablo 4 в 2021 году. И если Overwatch 2 предварительно запланирована на 2022 год, судя по официальным комментариям, то по горячо ожидаемой Diablo 4 никакой ясности нет.

Технически это не перенос, поскольку ни одна из игр еще не успела обзавестись даже примерной датой релиза. Оба проекта Overwatch 2 и Diablo IV были анонсированы на BlizzCon 2019 и с тех практически никаких новостей о следующих крупных играх Activision Blizzard не было.

И хотя Overwatch 2 и Diablo 4, вопреки ожиданиям многих, не выйдут в этом году, вероятнее всего, вскоре нам расскажут немало новых подробностей по обоим проектам — 19 февраля в онлайн-формате пройдет BlizzCon 2020, и основная презентация, открывающая конференцию, обычно переполнена трейлерами и крупными анонсами по всем франшизам студии.

Немного скрасить ожидание Diablo IV (предыдущая часть вышла в далеком 2012 года) должен мобильный спин-офф Diablo Immortal, чей релиз ожидается в этом году. Кроме того, Activision подтвердила, что в текущем году издательство выпустит «премиальную» Call of Duty. Ее релиз запланирован на осень, но пока даже неизвестно, какая из студий будет отвечать за разработку игры.

В 2020 году Activision Blizzard выручила 8,09 миллиарда долларов — на 25% больше, чем годом ранее, и выше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза, до 2,2 миллиарда долларов. Франшиза Call of Duty показала самый успешный год в истории — более 100 миллионов активных игроков на всех платформах. На трех основных франшизах — Call of Duty, Candy Crush и World of Warcraft — издатель каждый год зарабатывает больше миллиарда долларов.

На фоне этих результатов и прогноза относительно значительного скачка выручки в 2022 году акции Activision Blizzard на премаркете 5 февраля преодолели отметку в 100 долларов за штуку.