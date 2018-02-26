Qualcomm рассказала о «реальных» скоростях передачи данных в первых коммерческих сетях 5G

На проходящей сейчас в Барселоне выставки Mobile World Congress 2018 компания Qualcomm поделилась результатами исследования, призванного дать ответ на вопрос о реальных (не «сферических») скоростях загрузки данных в будущих сетях 5G.

В рамках соответствующего проекта Qualcomm на примере двух городов – немецкого Франкфурта и американского Сан-Франциско – cмоделировала сети 5G с учетом расположения базовых станций сотовых операторов и имеющегося частотного спектра.

Как отмечает ресурс The Verge, при моделировании учитываются такие факторы, как географические особенности, различные уровни нагрузки на сеть и широкий спектр устройств с поддержкой разных диапазонов LTE и 5G. Важно отметить, что в данном случае речь о «переходных» сетях 5G NR, которые будут разворачиваться с использованием существующих базовых станций LTE на первых порах, а не о полноценных 5G, ожидающихся несколько позже.

Итак, франкфуртская модель представляет собой более простую сеть 5G, использующую полосу шириной 100 МГц в диапазоне 3,5 ГГц и построенную на базе гигабитной сети LTE на пяти соответствующих спектрах частот, но при этом результаты выглядит весьма отрадно. Согласно им, для среднестатического пользователя скорость загрузки страниц возрастет с 56 Мбит/с до более 490 Мбит/с, при этом задержки снизятся более чем в семь раз. При этом общая скорость передачи данных для 90% абонентов увеличится еще существеннее – с 8 Мбит/с до 100 МБ/с.

Результаты моделирования в Сан-Франциско выглядят еще более впечатляюще. В данном случае Qualcomm моделировала сеть, работающую в полосе шириной 800 МГц спектра mmWave 28 ГГц, построенную на базе сети LTE на базе четырех спектров частот и нелицензированном спектре Licensed-Assisted Access (LAA). Как результат – скорость загрузки страниц в браузере возросла с 71 Мбит/с до 1,4 Гбит/с (в покрытии mmWave), а время отклика снизилось примерно в 23 раза. Общая скорость скачивания для 90% пользователей подпрыгнула с 10 Мбит/с до 186 Мбит/с, а средняя составила 442 Мбит/с.

Как сообщается, в обеих симуляциях качество передачи онлайного 10-разрядного видео разрешением 8K с кадровой частотой 120 к/с заметно улучшилось.

Конечно, как бы не старалась Qualcomm и насколько бы эти симуляции не были приближенными к реальности, это по-прежнему лишь тесты. Но тем не менее, если скорость мобильного интернета в реальных коммерческих сетях 5G будет хотя бы наполовину такой, как обещает Qualcomm, это все равно будет огромный скачок.

Первые сети 5G локально будут запущены уже в нынешнем году, тогда как массовое внедрение сотовых сетей пятого поколения должно начаться примерно в 2019-2020 годах. Украинские сотовые операторы пока готовятся ко второму 4G-тендеру и последующему развертыванию сетей четвертого поколения с весны этого года. И понятно, что о запуске 5G в нашей стране в ближайшие годы не может быть и речи.

Источник: The Verge