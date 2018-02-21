“Даллас, Атланта и Уэйко”: Мобильный оператор AT&T огласил список из первых трех городов США, которые получат 5G-связь до конца текущего года

В январе американский оператор мобильной связи AT&T официально объявил, что запустит собственную 5G-сеть в США до конца 2018 года. На момент анонса было объявлено, что возможность воспользоваться технологией Non-Standalone 5G NR получат жители 12 городов, теперь же оператор огласил первые три города из данного списка.

Итак, уже сейчас можно начинать радоваться за жителей Далласа (Техас) с населением 1,2 млн человек, Атланты (Джорджия) с населением 447 тысяч и Уэйко (Техас) с населением 130 тысяч. Список из остальных девяти городов оператор AT&T обещает огласить “в ближайшие месяцы”. Таким образом, AT&T станет первым мобильным оператором в США, который начнет предоставлять своим абонентам 5G-связь, тогда как Sprint назначил старт аналогичной программы на 2019 год, а T-Mobile – на 2020 год.

Особо отметим, что речь идет о последней версии спецификаций Non-Standalone 5G NR, а не о сетях 5G Evolution, которые представляют собой улучшенный 4G/LTE. Сети 5G Evolution от AT&T уже работают в 23 городах США и оператор обещает расширить это покрытие на “сотни новых рынков” в текущем году. В свою очередь спецификации Non-Standalone 5G NR включают поддержку низкочастотного (600 МГц, 700 МГц), среднечастотного (3,5 ГГц) и высокочастотного (50 ГГц) спектра, при этом такие 5G-сети способны обеспечить пиковую скорость в 20 Гбит/с в нисходящем канале и 10 Гбит/с — в восходящем.

Напомним, что первые спецификации Non-Standalone 5G NR (New Radio) были утверждены в конце прошлого года на заседании консорциума 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Они описывают неавтономную архитектуру сетей 5G и будут использоваться в качестве ориентира на первых порах для развертывания сетей 5G на базе уже существующих базовых станций LTE. Также продолжается работа над спецификациями сетей Standalone 5G, которые в конечном итоге заменят 4G LTE.

Источник: AT&T