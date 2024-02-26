Новости Авто 26.02.2024 в 17:28 comment views icon

R5 E-Tech — новый электромобиль Renault с плетеной корзиной для багетов за €25 000. Это ремейк классической модели

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Юрій Орос

Автор новостей

R5 E-Tech — новый электромобиль Renault с плетеной корзиной для багетов за €25 000. Это ремейк классической модели

Электрический городской автомобиль R5 E-Tech от Renault в борьбе за массовый европейский рынок с китайскими конкурентами делает ставку на цену и технологические предложения, такие как цифровой голосовой ассистент.

Renault 5 E-Tech стоимостью около 25 000 евро — первый на новой электромобильной платформе, целью которой является сократить расходы и привлечь «экономных» потребителей. Новая версия классического купе 1970-х годов способна проехать на одном заряде 400 км.

R5 E-Tech — новый электромобиль Renault с плетеной корзиной для багетов за €25 000. Это ремейк классической модели

Поставки R5 начнутся в сентябре, передаёт Bloomberg. Он будет конкурировать с электрическим Citroën ë-C3 стоимостью 23 300 евро, производимым компанией-конкурентом Stellantis NV. Этот автомобиль является ключевым шагом в текущем реформировании Renault под руководством генерального директора Луки де Мео, в рамках которого компания сокращает связи с партнером Nissan Motor Co. и прекращает производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме цены и программного обеспечения, компания добавила к R5 E-Tech еще и изюминки: например, плетеную корзину для багета, а сборка и производство аккумуляторов происходит во Франции.

R5 E-Tech — новый электромобиль Renault с плетеной корзиной для багетов за €25 000. Это ремейк классической модели

Новая платформа уже помогла сократить время разработки модели на четверть. Де Мео также ведет переговоры с потенциальными партнерами, такими как Volkswagen AG, о сотрудничестве в разработке основ для дальнейшего сокращения расходов, поскольку отрасль стремится удержать свои позиции против таких компаний, как BYD и ценовой войны, начатой Tesla.

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Для R5, батареи которого будут производиться во Франции с середины следующего года, 85% автомобиля будет выполнено из переработанного сырья перерабатываться, а его батареи можно будет отремонтировать. Его также оснастили двунаправленным зарядным устройством для подачи электроэнергии обратно в сеть. Такие меры могут помочь снизить стоимость эксплуатации транспортного средства, поскольку электромобили пока что не оправдывают ожиданий, относительно низкой цены эксплуатации.

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