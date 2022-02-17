Землі під розбудову 4G в селах та вздовж доріг виділятимуть удвічі швидше. Рада ухвалила законопроєкт

Окрім законопроєкту щодо легалізації криптовалют, Верховна Рада сьогодні ухвалила ще один не менш важливий законопроєкт під номером 5811, який стосується ринку мобільного зв’язку. Документ, який підтримали 308 депутатів, пришвидшить виділення землі під розбудову мережі 4G «‎вдвічі»‎.

Ми вже розповідали про ініціативу — у жовтні 2021 року Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні, а зараз його ухвалили в другому читанні та в цілому.

Як пояснювала Мінцифра, зараз отримання земельної ділянки для базової станції та всіх дозволів займає близько року. Найбільша бюрократична перепона — детальний план території та його погодження. Лише цей етап займає сукупно до 180 днів.

Законопроєкт вдвічі скоротить час на виділення землі під базову станцію. Якщо станції будуються в сільській місцевості або вздовж доріг, операторам не потрібно буде складати та затверджувати детальний план території.

У Мінцифрі розраховують, що це допоможе значно швидше покрити якісним мобільним зв’язком 4G міжнародні, національні дороги та села по всій території України. Раніше у відомстві поставили собі за мету до кінця 2022 року мобільний інтернет з’явиться на всіх українських автошляхах.

Згідно з ліцензійними умовами, оператори мають покрити швидкісним мобільним інтернетом усі міжнародні дороги до кінця 2022 року, всі національні — до середини 2024 року. Відповідно до встановлених показників якості, на 95% протяжності доріг має виконуватися вимога за швидкістю — 2 Мбіт/с, інші показники — на 90% протяжності. При покритті використовується технологія IMT, яка передбачає використання як 3G, так і LTE/4G.