Rakuten Viber анонсировал ИИ-функцию на базе ChatGPT, которая создает краткое изложение чата

Самый популярный в Украине мессенджер Rakuten Viber анонсировал запуск новой функции «Краткое изложение чата», которая по требованию будет предоставлять краткое изложение непрочитанных сообщений в групповом чате (то ли родительском, то ли домовом). Она работает на базе технологии ChatGPT и сейчас тестируется среди 10% пользователей iOS и Android в Украине, США, Японии, Болгарии, Польше, на Филиппинах.

По замыслу разработчиков, новая функция поможет сэкономить немало времени многим украинцам. Она анализирует пропущенную переписку (от 5 до 100 непрочитанных сообщений) и предоставляет краткий конспект всего, что обсуждалось, в формате резюме. Соответствующее диалоговое окно с предложением сформировать резюме диалога автоматически будет появляться при открытии группового чата с пятью и более непрочитанными сообщениями.

В теории инструмент позволит не пропустить ничего важного, не тратя много времени на перечитывание пустословия и распрей, которые остаются неизменным атрибутом всех групповых чатов. Как на практике, надо тестировать.

Новая функция поддерживает украинский и еще более 50 языков. Пока что ИИ-анотации доступны только для групповых чатов как самого популярного формата общения среди пользователей Rakuten Viber — две трети в Украине как минимум ежемесячно общаются в групповых чатах, свидетельствует внутренняя статистика.

Накануне Rakuten Viber сообщил о назначении первого директора в Украине — им стал экс-руководитель медиа об IТ-бизнесе AIN.UA Илья Бошняков.