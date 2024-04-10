Rakuten Viber призначив Country Director в Україні — ним став екс-керівник AIN.UA Ілля Бошняков

Бошняков очолить локальну команду Viber та відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори у світі, а також за партнерства, маркетинг та комунікації в Україні. Раніше ці завдання відводили віцепрезиденту з глобального маркетингу та розвитку Атанасу Райкову з офісу в Софії, Болгарія.

«Україна є однією з ключових країн для Rakuten Viber, і ми шукали лідера, який добре розуміє місцевий ринок та як наш продукт може найкраще відповідати йому. Ілля відповідатиме за локальні запуски нових продуктів і рішень, а також за те, щоб Україна отримувала всі нововведення від Rakuten Viber якомога швидше», — каже Атанас Райков.

Раніше Ілля протягом 8 років очолював технологічне медіа AIN.UA та в останні 3 роки запустив AIN.Capital, AIN.Business і Recruitika. До роботи в ЗМІ Бошняков керував рекрутингом та HR у групі британських технологічних компаній, що охоплюють індустрії FinTech, GameDev, MarTech та ін.

«Я давно захоплююсь ідеєю Rakuten Viber, який спочатку зробив застосунок стандартом для багатьох аспектів щоденного життя, а тепер на цій основі побудував цілу екосистему з продуктів, контенту і сервісів. Радий доєднатися до команди та разом працювати над рішеннями, які мають помітний позитивний ефект для користувачів, бізнесів і економіки в цілому», — каже Ілля.

Про відкриття офісу в Києві та плани приєднатися до Дія.City команда Rakuten вперше оголосила у січні. Наразі три компанії Rakuten (Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards) мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі, тож столичний офіс дозволить їм працювати разом та підвищити ефективність розробки.

Rakuten також має намір залучити додаткових фахівців в технологічному секторі. Очікується, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах.