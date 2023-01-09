Raspberry Pi представила Camera Module 3 — 12 МП, автофокус, широкоугольный объектив и инфракрасный датчик

Компания Raspberry Pi выпустила Camera Module 3 со значительными улучшениями, включая более высокое разрешение, инфракрасный датчик, HDR, автофокус, широкий угол обзора и многое другое. Не считая модели со сменными объективами, представленной в 2020 году, это первый новый модуль камеры компании за шесть лет.

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В предыдущих камерах Module 2 использовался 8 МП сенсор Sony IMX219. Новые модели оснащены 12 МП чипом Sony IMX708, который не только больше, но и поддерживает большее разрешение. Он позволяет снимать более четкие кадры с лучшей чувствительностью при слабом освещении. Соотношение сторон 16:9 позволяет снимать HD-видео с разрешением до 1080p50, используя всю площадь сенсора.

Внедрение автофокусировки делает модуль немного толще (до 12,4 мм, по сравнению с 9 мм у предшественника). Доступна автоматическая фокусировка на расстоянии от 5 см до бесконечности.

Варианты со стандартным полем обзора (FoV) обеспечивают горизонтальное поле зрения 66 градусов, что примерно эквивалентно полнокадровому объективу 28 мм. Широкоугольная версия увеличивает угол до 102 градусов по горизонтали (14-мм полнокадровый объектив). Более качественная оптика делает широкоугольник на 1 мм толще обычной камеры.

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Поддержка HDR позволяет делать снимки интерьера с правильной экспозицией в зонах с различным уровнем освещения. Инфракрасные датчики, представленные в модуле 2, могут превратить Raspberry Pi в камеру ночного видения.

Релиз включает в себя не менее четырех модулей, включая стандартные и широкоугольные модели, как в видимом свете, так и в инфракрасной версии NoIR. Цена обычных камер начинается с $25, а широкоугольные версии стоят от $35, все модели уже доступны в магазине Raspberry Pi.

Источник: Engadget