Razer представила ноутбуки Blade 14, 16 и 18 и возможность почувствовать игру спиной и ягодицами

На CES 2024 Razer показала обновленные ноутбуки Blade 14, 16 и 18, новое кресло, коврик с тактильным отзывом, лампу для монитора и док-станцию.

Игровые ноутбуки Razer Blade 14, 16 и 18

Наибольшим обновлением Blade 16 стал OLED-экран с разрешением 2560 x 1600 и частотой до 240 Гц, также доступен вариант с двурежимным mini-LED экраном (4K/120 Гц, 1600p/240 Гц) с функцией локального затемнения. Ноутбук получил процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту NVIDIA RTX 4090, все это по цене от $2999,99.

О Razer Blade 18 известно не слишком много – дисплей 4K 165 Гц и наличие Thunderbolt 5 с поддержкой зарядки 240 Вт и передачей данных до 120 Гбит/с.

Blade 14 получил процессор Ryzen 9 8945HS, который по существу является тем же 7940HS с чипом ИИ. Он имеет экран 2560 x 1660 240 Гц. Видеокарта – до RTX 4070.

Тактильный коврик для кресла Project Esther

Аксессуар Project Esther поддерживает тактильный отзыв и технологии HyperSense и Sensa HD с движением по разным направлениям. Технология plug-and-play автоматически преобразует аудио в тактильную картину. Благодаря 16 встроенным приводам коврик предлагает «широкополосную тактильную функцию высокой четкости».

Игровое кресло Razer Iskur V2

Основной особенностью нового кресла Razer стала «6D-регулируемая адаптивная система поддержки поясницы». Поясничная опора имеет пружинный механизм для регулировки веса и позы тела, а также ручное управление выступом и высотой поясничной области. Кресло может наклоняться до 152 градусов и позволяет контролировать наклон. Iskur V2 стоит $650 и уже доступно для заказа.

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Док-станция на 11 портов с Ethernet и HDMI 2.0

Razer выпускает 11-портовую док-станцию ​​USB-C с алюминиевым корпусом. Среди разъемов Ethernet, HDMI 2.0, слоты UHS-1 SD и microSD, 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой объемного звука 7.1, четыре порта USB-A и два порта USB-C. Порты USB-C и два порта USB-A имеют стандарт USB 3.2 со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, остальные два порта USB-A — 2.0 (480 Мбит/с). Док-станция поддерживает зарядку до 85 Вт и вывод на дисплей 4K/60 Гц через HDMI. Гаджет стоит $119,99.

Лампа для монитора Razer Aether

Световая панель имеет индекс точности цвета CRI 95 и может освещать область размером 60 x 30 см потоком до 500 люкс. Лампа Chroma RGB поддерживает более 16,8 млн цветов и много световых эффектов. Устройство имеет сенсорные элементы управления яркостью, цветовой температурой и эффектами. Есть поддержка умного дома Matter и настройки через Razer Gamer Room.

Источники: The Verge, Engadget, GamesRadar