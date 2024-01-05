Игровые ноутбуки Razer Blade 16 и 18 получили новые дисплеи ─ OLED с частотой 240 Гц и 4K LED, соответственно

Razer анонсировала обновление игровых ноутбуков Blade 16 и Blade 18, которые получили улучшенные дисплеи.

Blade 16 получил, по словам Razer, первую в мире 16-дюймовую OLED-панель с частотой 240 Гц, разработанную совместно с Samsung. Модель Blade 18 теперь оснащается 4K LED дисплей с частотой 165 Гц и поддержкой G-Sync. Обе панели будут проверены Calman и индивидуально откалиброваны на заводе. Для них заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

OLED-панель в Razer 16 характеризуется разрешением 2560×1600 пикселей и контрастностью 1000000:1. Также отмечается сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и рейтинг VESA ClearMR 11000. ClearMR — это показатель соотношения четких и размытых пикселей во время движения, и VESA утверждает, что его легче понять, чем другие показатели времени отклика или размытия при движении.

Обновление панели Blade 18 менее впечатляющее, в основном оно сводится к обмену частоты обновления на разрешение. Текущий Blade 18 имеет панель с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и G-Sync. В обновленной панели разрешение повышено до 4K, но частота обновления снижена до 165 Гц. Также сообщается о времени отклика 3 мс и поддержке G-Sync, что должно обеспечить плавный игровой процесс.

Более подробно об обновленных ноутбуках Blade 16 и 18 компания Razer расскажет на выставке CES 2024.

Источник: The Verge