Разработчики PUBG анонсировали «гиперреалистичного» цифрового человека Ану

Компания Krafton, известная в качестве разработчика игр PUBG и Callisto Protocol, продемонстрировала «виртуального человека» по имени Ана. По словам компании, такой персонаж «поможет создать» её экосистему Web3. Виртуальный человек был создан при помощи Unreal Engine, «гиперреализма, оснастки и глубокого обучения».

Точно не ясно, как Ана впишется в видение метавселенной или Web3, хотя ранее Krafton проявляла интерес к NFT и технологии блокчейн. Похоже, что реалистичный виртуальный человек по задумке компании должен стать чем-то вроде цифровой знаменитости.

«Мы ожидаем, что она вызовет интерес и популярность среди поколения Z во всём мире», — заявил глава креативного центра Krafton Джош Сокджин Шин. «Ана выпустит оригинальный музыкальный трек и расширит сферу своей деятельности в качестве влиятельного лица в различных областях развлечений и киберспорта».

Это не новая концепция. Цифровые персонажи и ранее проникали в различные сферы, от музыкальных клипов до видеоигр и инсталляций Ikea, не говоря уже о социальных сетях. Но Krafton, похоже, делает ставку на то, что сосредоточение внимания на технологиях выделит её персонажа и позволит ему избежать забвения.

Krafton заявляет, что опубликует более подробную информацию об Ане позже в этом году, включая «уникальную сюжетную арку».

Источник: The Verge