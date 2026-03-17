Создатели Subnautica 2 выиграли суд с Krafton: на кону бонус $250 млн

Суд штата Делавэр в США принял решение в пользу основателей студии Unknown Worlds Entertainment в длительном конфликте с издателем Krafton. Дело касалось отстранения руководства студии, переноса раннего доступа Subnautica 2 и потенциального бонуса в $250 млн, который команда могла получить за достижение определенных финансовых показателей после релиза.





Вице-канцлер Суда справедливости Делавэра Лори Уилл постановила, что издатель нарушил условия соглашения с разработчиком и неправомерно отстранил ключевых сотрудников от управления студией. Суд обязал Krafton вернуть бывшего CEO Теда Гилла на должность и восстановить его полный контроль над решением по запуску игры в Early Access.

Речь идет о релизе на платформах Xbox Series X|S, ПК (в частности через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store), а также в сервисе Xbox Game Pass.

«Решение принято в пользу Fortis в отношении требований первой фазы. Krafton нарушила соглашение, уволив ключевых сотрудников без надлежащей причины и неправомерно взяв операционный контроль над Unknown Worlds», — отметила судья Лори Уилл в решении.

Конфликт между издателем и разработчиками начался после того, как Krafton в 2025 году отстранила руководство студии и перенесла запуск раннего доступа Subnautica 2 на 2026 год. Сначала игра должна была выйти в Early Access в 2025-м.





Именно это решение и стало главным предметом судебного разбирательства. Соглашение между сторонами предусматривало, что команда Unknown Worlds может получить бонус до $250 млн, если игра достигнет определенных финансовых результатов. Важно, что дедлайн для этих показателей был привязан ко времени релиза.

Суд согласился с аргументами истцов, что перенос запуска мог фактически лишить разработчиков шансов получить выплату. В итоге дедлайн для выполнения финансовых условий продлили до 15 сентября 2026 года, а при необходимости его могут продлить до 15 марта 2027 года.

Публичный конфликт и бойкот фанатов

Спор между сторонами длился почти девять месяцев и сопровождался публичными обвинениями. Часть сообщества игроков даже призвала бойкотировать игру после новостей о смене руководства студии.

Основатели Unknown Worlds настаивали, что игра была готова к запуску в Early Access, и предполагали, что их увольнение и перенос релиза могли быть попыткой избежать выплаты крупного бонуса.

Krafton, в свою очередь, отвергала эти обвинения. В компании заявляли, что руководство студии «не выполняло возложенных на него обязанностей» и что состояние разработки не позволяло выпускать игру в раннем доступе.

Оригинальная Subnautica от Unknown Worlds стала одним из самых успешных инди-выживалок последних лет. Игра получила высокие оценки критиков и продалась миллионами копий благодаря сочетанию исследования океана, выживания и научно-фантастического сюжета.

В 2021 году студия выпустила спин-офф Subnautica: Below Zero, после чего началась работа над полноценным продолжением.

Subnautica 2 позиционируется как более масштабное продолжение серии с новым миром, кооперативом и расширенными системами выживания. Ожидается, что ранний доступ станет ключевым этапом разработки — команда планирует активно привлекать сообщество к тестированию и развитию игры.

Юристы отрасли обращают внимание, что решение Суда справедливости Делавэра может стать показательным прецедентом для отношений между крупными издателями и студиями-разработчиками. Особенно когда речь идет о бонусных соглашениях, привязанных к финансовым результатам игры.

Суд фактически признал, что издатель не может менять управление студией или переносить релиз таким образом, чтобы это влияло на контрактные выплаты, если это противоречит условиям соглашения.





Источник:Windows Central