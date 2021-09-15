Realme представила новый фитнес-браслет Band 2 с увеличенным дисплеем, влагозащитой и ценником $40

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Первое поколение фитнес-браслета Realme Band было презентовано в марте прошлого года. Теперь же представлен его наследник, который получил увеличенный дисплей, более емкую батарею и обновленный дизайн.

Внешний вид Realme Band 2 напоминает Huawei Band 6. Благодаря дисплею диагональю 1.4″ устройство, скорее, можно отнести к смарт-часам, чем фитнес-браслетам. Разрешение экрана составляет 320х167 точек, пиковая яркость — 500 нит. Пользователю предлагается около 50 циферблатов, можно загружать собственные изображения для использования в качестве вотчфейса.

Новинка способна измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, мониторить сон, подсчитывать количество пройденных шагов, напоминать о необходимости выпить воды, помогает следить за женским здоровьем. Также будет доступно порядка 90 спортивных режимов (изначально предустановлены 14 штук, остальные появятся с выходом обновлений).

Кроме того, Realme Band 2 позволяет управлять смарт-устройствами компании, музыкальным плеером и камерой на смартфоне, показывать прогноз погоды и устанавливать будильник. Девайс имеет влагозащиту, с ним можно нырять на глубину до 50 метров. Аккумулятора емкостью 204 мАч должно хватать на 12 дней автономной работы. Для подключения к смартфону предусмотрен модуль Bluetooth 5.1.

Realme Band 2 предлагается только в цвете Space Grey, но пользователи могут приобрести различные ремешки, чтобы персонализировать устройство. Ремешки имеют стандартное крепление шириной 18 мм. Стоимость фитнес-браслета — $40.

Источник: GSM Arena