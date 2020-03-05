Анонсированы смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro с экранами 90 Гц по цене ниже $200 и фитнес-трекер Realme Band за $20

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В рамках бренда Realme было анонсировано сразу несколько новых продуктов: смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, а также фитнес-браслет Realme Band. Несмотря на то, что шестая серия выходит всего через 5 месяцев после презентации пятой линейки, новые модели получили ряд существенных улучшений по сравнению с предшественниками.

Смартфон Realme 6 стал первым в модельном ряду бренда, использующим игровой процессор Mediatek G90T, изготовленный по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Устройство также несёт на борту 4, 6 или 8 ГБ и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти стандарта UFS2.1. В случае необходимости можно установить карту памяти microSD, не жертвуя вторым слотом для SIM-карты.

Существенным отличием от предшественника является использование нового дисплея. Диагональ экрана осталась прежней – 6,5 дюйма. Зато разрешение было повышено до Full HD+, а частота обновления изображения – до 90 Гц. В верхнем левом углу экрана имеется сквозное отверстие для фронтальной 16-мегапиксельной камеры. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

На задней панели смартфона Realme 6 расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1. Также пользователям предлагаются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный монохромный модуль для улучшения качества портретов.

Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 4300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 30 Вт энергии. Соответствующее зарядное устройство включается в комплект поставки. Оно позволяет полностью восполнить заряд батареи всего за 1 час. Новинка поступит на рынок в цветовых решениях Comet Blue и Comet White. Цена смартфона Realme 6 стартует с отметки $177 за конфигурацию с 4/64 ГБ памяти. Цены моделей в конфигурации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти составляют $204 и $218, соответственно. Продажи начинаются с 11 марта.

Смартфон Realme 6 Pro получил новый процессор Snapdragon 720G, изготовленный уже по нормам 8-нанометрового техпроцесса. Пользователям будут доступны конфигурации, включающие 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В данном случае применяется 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Сквозное отверстие в верхнем левом углу экрана имеет продолговатую форму и включает уже два модуля камеры: стандартный 16-мегапиксельный сенсор и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 105 градусов.

На задней панели расположены четыре камеры, но их конфигурация отличается от младшей модели. Устройство оснащено 64-мегапиксельным главным модулем, 12-мегапиксельным телефото модулем, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 2-мегапиксельным макро модулем. Поддерживаются функции стабилизации UIS и UIS Max Video Stabilization.

Батарея смартфона Realme 6 Pro имеет ёмкость 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку с передачей 30 Вт энергии. Обе анонсированные новинки работают под управлением операционной системы Android 10 с собственной оболочкой Realme.

Эта модель поступит в продажу с 13 марта в цветах Lightning Blue и Lightning Orange. Цена конфигураций 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ составляет $232, $245 и $260, соответственно.

Фитнес-трекер Realme Band оснащён цветным 0,96-дюймовым дисплеем с разрешением 80х160 точек. Для навигации предназначена сенсорная кнопка. На дисплее помещается 64 буквы, и он может использоваться для вывода уведомлений из различных приложений.

Устройство способно отслеживать физическую активность (имеется 9 встроенных спортивных режимов), количество пройденных шагов и фазы сна. Встроенный сенсор сердечного ритма позволяет постоянно мониторить пульс. Есть режим напоминаний о необходимости размяться и пить воду. Новинка защищена в соответствии с требованиями стандарта IP68. Встроенная батарея ёмкостью 90 мАч обеспечивает до 10 дней работы в автономном режиме. Для подзарядки используется разъём порт USB-A, скрытый в ремешке.

Фитнес-трекер Realme Band можно будет купить с 9 марта по цене около $20,5.

Источник: gsmarena 1, 2