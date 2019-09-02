Реальные фото умных часов Huami Amazfit GTS позволяют оценить сходство между китайской новинкой и бестселлером Apple





На прошлой неделе компания Huami Technology, поддерживаемая Xiaomi, представила в Китае, несколько новых умных часов, включая Amazfit GTS, Amazfit Sports Watch 3 и концепт Amazfit X с гибким дисплеем. Умные часы Amazfit GTS, идеологический преемник признанной прямоугольных Amazfit Bip, вызвали особый интерес общественности. И не в последнюю очередь — из-за внешнего сходства со знаменитыми на весь мир часами Apple Watch. Собственно, когда появилось первое изображение Amazfit GTS, многие спутали новинку китайского производителя с новыми часами Apple Watch — настолько похожи эти модели. Теперь же в сети появились реальные фотографии весьма перспективных Huami Amazfit GTS и можно крупным планом рассмотреть дизайн, оценив сходство с Apple Watch.

Как видим, если закрыть глаза на некоторые детали вроде узнаваемого колесика навигации Digital Crown и фирменной застежки, внешне Amazfit GTS очень похожи на Apple Watch. По ссылке можно посмотреть и видео с участием новинки.

Учитывая сходство в дизайне с самыми популярными часами в мире, а также хорошее соотношение цены и возможностей, новые Amazfit GTS имеют все шансы стать настоящим бестселлером.

Напомним, при цене $125 в эквиваленте умные часы Amazfit GTS оснащены прямоугольным OLED-дисплеем диагональю 1,65 дюйма разрешением 348х442 пикселя, датчиком ЧСС и модулем NFC для беспроводных платежей. В простом режиме часы могут проработать до 46 суток, а если использовать их в режиме GPS-трекера (поддерживается и GPS, и ГЛОНАСС), то до 25 часов. Также часы Amazfit GTS защищены от воды (5 ATM).

Источник: gizmochina