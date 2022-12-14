Платформа Qualcomm Immersive Home поддерживает Wi-Fi 7 со скоростью до 20 Гбит/с – роутеры и mash-системы появятся во второй половине 2023 года

У Qualcomm есть новые процессоры с поддержкой Wi-Fi 7, которые изготовляются в рамках новой платформы Immersive Home. Платформа создана для производителей пользовательского сетевого оборудования, которые готовы интегрировать будущую спецификацию IEEE 802.11BE в свои устройства.

Новые чипы Qualcomm в настоящее время тестируются компаниями, которые производят домашние маршрутизаторы и mash-системы Wi-Fi – ожидается, что они будут доступны во второй половине 2023 года. C увеличением разнообразия на рынке ожидается и снижение цен – возможно, новые устройства будет проще приобрести? чем немногие уже имеющиеся на рынке, такие как маршрутизаторы TP-Link с поддержкой Wi-Fi 7.

В настоящее время чипы Qualcomm достаточно широко распространены в оборудовании Wi-Fi. Это маршрутизаторы Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, такие, как Netgear Nighthawk или системы Orbi и Nest Wifi Pro от Google. Qualcomm утверждает, что новая платформа имеет общую архитектуру с сетевыми продуктами корпоративного уровня Pro Series, но предназначена для домашнего использования.

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Чипы Qualcomm уже используют функции Wi-Fi 7 – каналы с большей пропускной способностью, 320 МГц (по сравнению с 160 МГц в Wi-Fi 6E), что помогает уменьшить задержки. Также задействовано многоканальное подключение (MLO), позволяющее совместимым устройствам одновременно подключаться к двум диапазонам (например, 5 ГГц и 6 ГГц).

«С новой платформой Immersive Home Platform компания Qualcomm сделала [Wi-Fi более] экономически и энергетически эффективным, также она обеспечит ощутимые улучшения производительности как для новых, так и для уже существующих устройств», — заявил старший вице-президент и генеральный директор Qualcomm по беспроводной инфраструктуре и сетям Ник Кухаревски.

Новая платформа Qualcomm оснащена технологией Multi-Link Mesh. Компания заявляет, что с помощью неё может сократить задержку в реальном времени на 75% для лучшей отзывчивости игр. Устройства способны избегать перегруженности домашних сетей с помощью адаптивного подавления помех и использовать алгоритмы уклонения, чтобы избежать помех от соседних сетей.

Поддерживают Wi-Fi 7 и анонсированные ранее процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонов.

Источник: The Verge