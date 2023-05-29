ASRock анонсировала материнскую плату Z790 Phantom Gaming Nova с Wi-Fi 7 и 5 GbE, а также «облегченную» линейку Taichi Lite

Новая материнская плата ASRock Z790 Phantom Gaming Nova базируется на самом продвинутом чипсете Intel для процессоров Core 13-го поколения. Она станет первой в портфеле компании, поддерживающих Wi-Fi 7 и проводные сети 5 Гигабит. Плата Z790 NOVA получит схему подачи питания 20+1+1 SPS Dr.MOS и новую конструкцию радиатора M.2, не требующую использования инструментов для монтажа.

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В ASRock утверждают, что Phantom Gaming Nova подготовлена ​​для еще более «прожорливых» будущих процессоров. Об их энергопотреблении официально ничего не известно, но ожидается, что они будут поддерживать DLVR (цифровой линейный регулятор напряжения). Изначально функция, понижающая энергопотребление, планировалась для Raptor Lake, но затем в компании подтвердили, что ее не будет в 13-ом поколении.

ASRock также представляет платы Z790 Riptide Wi-Fi, Lightning Wi-Fi и новую линейку Taichi Lite (Z790/B650E). Компания обещает, что они получат ту же 24-фазную конструкцию VRM, но при этом «упрощенный концептуальный дизайн». Материнская плата на чипсете B650E станет «долгожданную доступную материнскую плату высокого класса». Компания пока не раскрывает дату появления новинок в продаже.

Источник: VideoCardz, ASRock