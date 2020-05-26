Redmi 10X 4G — переименованный Redmi Note 9 с большими объемами памяти (но без NFC) по цене от $140
Вдобавок к базовому Redmi 10X и продвинутому 10X Pro 10X бренд Redmi сегодня также представил более доступную модель 10X 4G, которая представляет собой просто переименованный Redmi Note 9 для китайского рынка.
Китайский Redmi 10X 4G выделяется в первую очередь более доступной ценой — около $140 (3 758 грн) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, и около $168 (4 510 грн) — за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, украинские цены на Redmi Note 9 — 5 199 грн и 5 699 грн за версии 3/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. Стоит учитывать, что китайская версия Redmi 10X 4G лишена модуля NFC, который есть в европейском варианте Redmi Note 9.
Остальном китайский Redmi 10X 4G полностью идентичен европейскому Redmi Note 9.
|Модель
|Redmi 10X 4G
|Платформа
|12-нм MediaTek Helio G85: восемь ядер (2× Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6×Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) + GPU ARM G52 MC2
|Дисплей
|6,53», DotDisplay
19.5:9, 2340х1080 пикселей, FullHD+, контрастность 1500:1
84% NTSC
Corning Gorilla® Glass 5, сертификат TÜV Rheinland Low
Blue Light
|Оперативная память
|4/6
|Флеш-память
|128
|Основная камера
|Система из четырех модулей:
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран модуль: 13 Мп (1/3.1″, 1,0 мкм), F/2,3
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Аккумулятор
|5020 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт (до 100% за 64 минуты), ЗУ 22,5 Вт в комплекте
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, на задней панели
|Беспроводные модули
|двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, ИК-порт
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
|Стереодинамики
|нет
|Габариты
|162,3х77,2х8,9 мм
|Масса
|199 г
|Защита
|IP53
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11
|Цвета корпуса
|Midnight Grey, Forest Green и Polar White
Источник: Xiaomi