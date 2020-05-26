Redmi 10X 4G — переименованный Redmi Note 9 с большими объемами памяти (но без NFC) по цене от $140





Вдобавок к базовому Redmi 10X и продвинутому 10X Pro 10X бренд Redmi сегодня также представил более доступную модель 10X 4G, которая представляет собой просто переименованный Redmi Note 9 для китайского рынка.

Китайский Redmi 10X 4G выделяется в первую очередь более доступной ценой — около $140 (3 758 грн) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, и около $168 (4 510 грн) — за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, украинские цены на Redmi Note 9 — 5 199 грн и 5 699 грн за версии 3/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. Стоит учитывать, что китайская версия Redmi 10X 4G лишена модуля NFC, который есть в европейском варианте Redmi Note 9.

Остальном китайский Redmi 10X 4G полностью идентичен европейскому Redmi Note 9.

Модель Redmi 10X 4G Платформа 12-нм MediaTek Helio G85: восемь ядер (2× Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6×Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) + GPU ARM G52 MC2 Дисплей 6,53», DotDisplay

19.5:9, 2340х1080 пикселей, FullHD+, контрастность 1500:1

84% NTSC

Corning Gorilla® Glass 5, сертификат TÜV Rheinland Low

Blue Light Оперативная память 4/6 Флеш-память 128 Основная камера Система из четырех модулей: 48 Мп (1/2,0″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF,

8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 118° (сверхширик)

2 Мп, F/2,4 (макро, с минимальной дистанцией фокусировки 2 см)

2 Мп, F/2,4, (оценка глубины сцены) Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 13 Мп (1/3.1″, 1,0 мкм), F/2,3 SIM-карты Две nano-SIM Аккумулятор 5020 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт (до 100% за 64 минуты), ЗУ 22,5 Вт в комплекте Сканер отпечатков пальцев Есть, на задней панели Беспроводные модули двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, ИК-порт Разъемы USB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм Стереодинамики нет Габариты 162,3х77,2х8,9 мм Масса 199 г Защита IP53 Операционная система Android 10 + MIUI 11 Цвета корпуса Midnight Grey, Forest Green и Polar White

Источник: Xiaomi