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Redmi 10X 4G — переименованный Redmi Note 9 с большими объемами памяти (но без NFC) по цене от $140

Redmi 10X 4G — переименованный Redmi Note 9 с большими объемами памяти (но без NFC) по цене от $140

Redmi 10X 4G — переименованный Redmi Note 9 с большими объемами памяти (но без NFC) по цене от $140


Вдобавок к базовому Redmi 10X и продвинутому 10X Pro 10X бренд Redmi сегодня также представил более доступную модель 10X 4G, которая представляет собой просто переименованный Redmi Note 9 для китайского рынка.

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Китайский Redmi 10X 4G выделяется в первую очередь более доступной ценой — около $140 (3 758 грн) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, и около $168 (4 510 грн) — за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, украинские цены на Redmi Note 9 — 5 199 грн и 5 699 грн за версии 3/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. Стоит учитывать, что китайская версия Redmi 10X 4G лишена модуля NFC, который есть в европейском варианте Redmi Note 9.

Остальном китайский Redmi 10X 4G полностью идентичен европейскому Redmi Note 9.

МодельRedmi 10X 4G
Платформа12-нм MediaTek Helio G85: восемь ядер (2× Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6×Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) + GPU ARM G52 MC2
Дисплей6,53», DotDisplay
19.5:9, 2340х1080 пикселей, FullHD+, контрастность 1500:1
84% NTSC
Corning Gorilla® Glass 5, сертификат TÜV Rheinland Low
Blue Light
Оперативная память4/6
Флеш-память128
Основная камераСистема из четырех модулей:

  • 48 Мп (1/2,0″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF,
  • 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 118° (сверхширик)
  • 2 Мп, F/2,4 (макро, с минимальной дистанцией фокусировки 2 см)
  • 2 Мп, F/2,4, (оценка глубины сцены)
Фронтальная камераВрезанный в экран модуль: 13 Мп (1/3.1″, 1,0 мкм), F/2,3
SIM-картыДве nano-SIM
Аккумулятор5020 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 18 Вт (до 100% за 64 минуты), ЗУ 22,5 Вт в комплекте
Сканер отпечатков пальцевЕсть, на задней панели
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, ИК-порт
РазъемыUSB 2.0 Gen 1 Type-C, 3,5 мм
Стереодинамикинет
Габариты162,3х77,2х8,9 мм
Масса199 г
ЗащитаIP53
Операционная системаAndroid 10 + MIUI 11
Цвета корпусаMidnight Grey, Forest Green и Polar White

Источник: Xiaomi

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