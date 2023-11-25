Рекордная атака «шахедами»: силы ПВО уничтожили 74 из 75 БПЛА, в Киевской области исчез свет, энергетики призывают к экономии

В ночь на 25 ноября российские оккупанты устроили масштабную атаку ударными БПЛА Shahed-131/136. В этот раз захватчики выпустили по Украине рекордное количество беспилотников. Большинство из них было направлено на Киев.

Первоначально Воздушные силы сообщили о 75 выпущенных дронах Shahed-131/136, 71 из которых удалось уничтожить силам ПВО. К отражению воздушной атаки привлекались зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При этом около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы. Впоследствии Воздушные силы уточнили информацию и сообщили об уничтожении еще 3 беспилотников. Следовательно, защитники украинского неба уничтожили 74 дрона из 75. Из них 66 БПЛА были сбиты над Киевской областью и Киевом. Также в Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

К большому сожалению, обломки сбитых БПЛА попали в разные дома и повредили их. Так, в Соломенском районе Киева обломки упали на детский сад и жилой дом. В Голосеевском районе обломки упали на 4-этажное здание. В Днепровском районе обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Во время атаки пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

Также из-за ночной российской атаки дронами наблюдаются перебои в работе энергосистемы. По данным ДТЭК, захватчики возобновили атаки по энергетической инфраструктуре. Из-за обстрелов в Киеве без света остались:

151 жилой дом,

75 домов частного сектора,

12 учреждений.

Также из-за массированной атаки пропало электроснабжение в 16 тысячах домов Киевской области.

Чтобы избежать аварийных отключений энергоснабжения, энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.