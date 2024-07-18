Ремонтопригодный смартфон HMD Skyline с функцией Detox будут продавать за 23 000 грн

Human Mobile Devices анонсировала в Украине новый смартфон HMD Skyline. Как заявляет производитель, это устройство «создано для творчества».

Смартфон HMD Skyline оснащен тройной камерой на задней панели. Она имеет главный 108-мегапиксельный модуль с оптической системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телефото модуль. Функция AI Capture Fusion добавляет детализации изображениям с увеличением. Портретный режим позволяет делать снимки с фокусным расстоянием 50 мм с эффектом боке, а крупные планы можно получить с помощью функции зума x4. Фронтальная камера на 50 Мп дополнена автофокусом, отслеживающим взгляд.

Новинка получила 6,55-дюймовый pOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления изображения до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Устройство выполнено на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 2. Оно также содержит 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти MicroSD емкостью до 512 ГБ. Пользователям доступны два динамика, два микрофона и батарея емкостью 4600 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 33 Вт, беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и реверсивная зарядка мощностью 5 Вт.

В HMD Skyline много внимания уделено возможностям осуществить ремонт смартфона в домашних условиях. Здесь используется съемный аккумулятор. Производитель также заявляет, что с этой моделью можно просто снять заднюю крышку, открутить несколько винтов и быстро заменить экран. iFixit присвоил HMD Skyline оценку за ремонтопригодность 9/10.

Среди других особенностей — кнопка персонализации. Пользователи могут настроить ее так, чтобы она выполняла одно действие, когда они удерживают кнопку нажатой, и другое — когда дважды нажимают на нее. Дополнительно владельцам HMD Skyline будет доступна функция Detox. Она поможет отвлечься от постоянного ощущения цифровой зависимости, деактивировав определенные приложения или контакты. Эта функция появится в августе.

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HMD Skyline будет доступен в Украине в сентябре по цене около 23 000 грн за конфигурацию 12/256 ГБ памяти.