AMD выпустила обновление SDK 2.2 с поддержкой FSR 4.1

Олександр Федоткін

AMD випустила оновлення SDK 2.2 з підтримкою FSR 4.1

AMD выпустила новый SDK FSR 2.2 для разработчиков с поддержкой технологии нейронного рендеринга,  FSR 4.1 и Ray Regeneration 1.1


Нейронный рендеринг улучшает графику в режиме реального времени, позволяя разработчикам достигать лучшего качества изображения и производительности. Технология апскейлинга FSR «Redstone» сочетает машинное обучение, аналитические возможности масштабирования, генерацию кадров, рейтрейсинг, шумоподавление и улучшение освещения

Комплект SDK FSR 2.2 для разработчиков призван помочь им охватить большую аудиторию и улучшить гейминг для миллионов владельцев видеокарт AMD от ПК, до игровых консолей. Комплект состоит из четырех функций нейронного рендеринга, оптимизированных для GPU на архитектуре RDNA 4, в частности, масштабирование, генерация кадров, рейтрейсинг и кэширование яркости.

Технология FSR Upscaling — новейший апскейлер от AMD, который обеспечивает значительное улучшение качества изображения по сравнению с предыдущими поколениями FSR. Он использует нейросети для восстановления изображения с более низким разрешением, которые не уступают или превосходят качество нативного рендеринга.


FSR Upscaling 4.1 обеспечивает лучшее качество изображения, особенно в динамичных сценах, благодаря улучшенной обработке данных. Это позволяет достичь более четкого изображения. Обновление также улучшает режимы сверхвысокой производительности и динамического масштабирования разрешения (DRS). Пример AMD демонстрирует на кадрах недавно выпущенной игры Crimson Desert от Pearl Abyss. 

AMD FSR Ray Regeneration — алгоритм шумоподавления в режиме реального времени на основе машинного обучения, интегрируемый с любым игровым движком. Он обеспечивает высококачественную визуализацию в результате шумоподавления входных данных от рейтрейсинга. Он требует GPU на архитектуре RDNA 4 и лучше всего работает в сочетании с другими технологиями FSR «Redstone», превращая зашумленные выходные данные рейтрейсинга в чистое, согласованное изображение. 

Обновление FSR Ray Regeneration 1.1 включает улучшение качества и экономию памяти, а также режимы отладочного просмотра AMD также демонстрирует примеры SR Ray Regeneration 1.1 на скриншотах из Crimson Desert Бинарные файлы FSR SDK 2.2 и ограниченная версия исходного кода доступны на GitHub.

Среди поддерживаемых графических процессоров:

Спецпроекты
The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн
Швидкість на максимум: серія POCO X8 Pro в Алло
  • AMD FSR Upscaling 4.1.0: видеокарты AMD Radeon RX 9000 Series и более новые. Необходима поддержка Shader Model 6.4.
  • AMD FSR Frame Generation 4.0.0, FSR Ray Regeneration 1.1.0, FSR Radiance Caching 0.9.0 (предыдущая техническая версия): графические процессоры AMD Radeon RX 9000 Series и выше. Необходима поддержка Shader Model 6.6.
  • AMD FidelityFX Super Resolution 3.1.5, FidelityFX Super Resolution 2.3.4: Видеокарты AMD Radeon RX 500 Series и выше (или эквивалентные от других производителей видеокарт). Необходима поддержка Shader Model 6.2.
  • AMD FidelityFX Frame Generation 3.1.6 : Графические процессоры AMD Radeon RX 5000 Series и выше (или эквивалентные от других производителей). Необходима поддержка Shader Model 6.2.

Для поддержки Shader Model 6.6 требуется DirectX 12 Agility SDK версии 1.4.9 или более новой. Поддерживаемые графические API и движки: DirectX 12 и плагин FSR для Unreal Engine 5 с поддержкой масштабирования и генерации кадров. Однако в настоящее время AMD FSR для Unreal Engine 5 использует технологию масштабирования FSR Upscaling 4.0.3. Он будет обновлен до версии 4.1 чуть позже. 

Несколько дней назад AMD также выпустила новый пакет драйверов Adrenalin Edition 26.3.1 WHQL с поддержкой FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000

Ранее мы писали, что новая версия Optiscaler оптимизирует FSR 4 для старых видеокарт AMD на RDNA 2. AMD недавно официально представила следующее поколение Fidelity Super Resolution под кодовым названием Diamond.

Источник: wccftech

