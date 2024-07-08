Революция на трассе. NASCAR показала новый электрический болид

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Интересно, будут ли электрические автомобили NASCAR заряжаться от крутых виражей?

NASCAR представила прототип электрического гоночного автомобиля на «Уличных гонках в Чикаго» (Chicago Street Race). Это часть новой инициативы по экологической устойчивости, партнером которой стала шведская компания ABB, специализирующаяся на электрификации.

Новый прототип больше напоминает кроссовер вроде Ford Mustang Mach-E, чем традиционный стоковый автомобиль. Впрочем, не стоит ожидать, что он в ближайшее время заменит привычные V8 двигатели на трассе.

По данным NASCAR, автомобиль оснащен тремя электромоторами — одним спереди и двумя сзади. Их питает батарея з жидкостным охлаждением емкостью 78 кВт·ч, способная генерировать до 1000 кВт пиковой мощности. Электромобиль базируется на модифицированном шасси Next Gen, которое NASCAR внедрила в 2022 году. Это шасси разрабатывалось с учетом возможного перехода на альтернативные виды топлива. В создании прототипа участвовали Chevrolet, Ford и Toyota.

Дэвид Реган, пилот NASCAR, который первым испытал прототип стоимостью в $1,5 млн, сообщил, что его самый быстрый круг на трассе Martinsville Speedway в Вирджинии был лишь на две десятых секунды медленнее обычного болида. Это вместе с тем, что ускорение электрокара было почти вдвое больше. Главным фактором, который замедлял машину на поворотах, был ее вес.

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Хотя традиционные стоковые автомобили пока не собираются сходить с дистанции, есть слухи о возможном введении гибридов через несколько лет. NASCAR также рассматривает возможность создания отдельной серии гонок для высокопроизводительных электромобилей, подобной Formula E, которую спонсирует ABB.

Источник: The Verge, NASCAR

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