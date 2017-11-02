Рейтинг популярных в Украине сайтов за октябрь 2017 года: социальные сети, новостные и e-commerce ресурсы выросли, а “санкционные” – потеряли охват

Компания TNS Украина опубликовала очередной рейтинг популярности сайтов в украинском сегменте сети интернет за октябрь 2017 года. Самым интересным результатом данного месяца стал рост аудитории видеохостинга Youtube.com и соцсети Facebook.com, который вместе с бессменным лидером Google.com оставляют преследователей без шансов попасть в первую тройку рейтинга.

Значительный рост в октябре показал украинский и зарубежный e-commerce – так, Rozetka.com.ua выросла почти на 7%, Prom.ua без малого на 4%, а у Aliexpress.com охват вырос на 2%. Под осенний рост также попали охваты некоторых новостных сайтов, к примеру, Tsn.ua вырос более чем на 2%, а 24tv.ua – почти на 4%.

Значительно меньше повезло сайтам из санкционного списка – уменьшение охвата на 3% сместило Yandex.ua с 12 на 16 место (22,79%), Vk.com остается за пределами первой десятки, постепенно теряя охват (31,93%), а Ok.ru замыкает первую ТОП-25 популярных сайтов с охватом 16,97%.

Отметим, что исследование Kantar TNS CMeter объединяет данные из 3-х источников: интегрированных в сайты счетчиков Site-centric (около 250 сайтов), счетчиков Frame-centric в баннерных сетях (более 2500 сайтов) и панель User-centric, охватывающая около 5000 респондентов ежедневно, которая наряду со стандартными показателями (hits, охват, социально-демографические и т.д. показатели по всем сайтам, с которыми контактировали респонденты), также фиксирует контакт панелистов с контентом.

Напомним, что месяц назад запрещенная в Украине социальная сеть «ВКонтакте» впервые покинула первую десятку популярных среди украинцев сайтов.

Источник: TNS